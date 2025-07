NEW YORK, le 30 juin 2025 /CNW/ -- Le 30 juin, CYCROWN, un fabricant de confiance de l'industrie du vélo électrique, lance officiellement le vélo électrique Dremax aux États-Unis et au Canada, et l'expédition commence le même jour. Conçu pour répondre aux divers besoins des usagers modernes, le Dremax est offert à un prix de lancement spécial de 1 349 $ pour les 24 premières heures, inférieur à son prix de détail initial de 1 699 $.

LANCEMENT DE CYCROWN DREMAX

Alliant une ingénierie avancée et une convivialité réelle, le Dremax est conçu pour les navetteurs urbains, les explorateurs de fin de semaine et les cyclistes soucieux de leur santé. Des déplacements au bureau en semaine aux sorties pittoresques la fin de semaine, le vélo électrique offre une expérience cycliste fiable, confortable et hautement adaptable. Son système d'entraînement à double capteur permet de passer sans effort du mode Torque, idéal pour une accélération fluide et une assistance intuitive, au mode Cadence, offrant un rythme de pédalage plus traditionnel pour des trajets détendus et réactifs.

Alimenté par un moteur de pointe de 852 W et une batterie Samsung de 48 V et 15 Ah, le Dremax offre des vitesses maximales de 28 mi/h et une autonomie maximale de 65 milles sur une seule charge. Qu'il s'agisse de parcourir les rues de la ville, les sentiers suburbains ou les sentiers vallonnés, les performances du vélo électrique garantissent la confiance sur des terrains variés. Pour les retraités ou les semi-retraités qui accordent la priorité au bien-être et à l'activité extérieure, le Dremax offre à la fois la liberté d'explorer et le confort de le faire facilement.

Le vélo électrique est également doté d'un suivi des trajets en temps réel, de paramètres personnalisables au moyen d'applications iOS et Android, et d'un écran ACL central pour un contrôle intuitif. La sécurité et le confort sont au cœur de sa conception, avec deux freins à disque, des composants certifiés UL et des pneus larges Kenda de 27,5 2,4 po, ainsi qu'un système de suspension avant qui absorbe les chocs sur la route pour une conduite fluide et stable.

Le Dremax excelle en matière de performance et de valeur, avec des capacités avancées et une conception élégante. Idéal pour les amateurs de conditionnement physique et les cyclistes décontractés, il offre un entraînement cardiovasculaire à faible impact et une polyvalence. Doté de trois couleurs et de deux styles de cadre, Step-over et Step-through, il répond aux diverses préférences des utilisateurs, en particulier compte tenu du confort des cyclistes grâce à la conception Step-through.

À CYCROWN, l'innovation commence par le cycliste. Chaque modèle est façonné par les commentaires et l'utilisation réelle, créant des vélos électriques qui vont au-delà du transport. Avec des vélos électriques abordables et fiables pour tous les usagers, CYCROWN vise à améliorer leur qualité de vie et à promouvoir la mobilité écologique en offrant une technologie de pointe pour une performance accrue.

