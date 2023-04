Cybersécurité des infrastructures essentielles - La Ville de Montréal soutient la mise en œuvre d'un Complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif, annonce l'octroi d'un soutien financier de 1,5 M$ sur une période de 3 ans à l'organisme Cybereco pour la mise en œuvre d'un complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) dédié au secteur de la cybersécurité des infrastructures essentielles.

Cybereco est au cœur de l'écosystème montréalais en cybersécurité. L'organisme a notamment pour mission de promouvoir le développement de la main-d'œuvre en cybersécurité et d'assurer une relève de qualité dans le domaine de la cybersécurité. Il a aussi pour objectifs de développer, de faire croître et de retenir au Québec les PME qui développent des solutions innovantes en matière de cybersécurité. Il vise également à rendre accessibles aux entreprises les solutions de pointe en cybersécurité et à sensibiliser et former les individus aux risques et aux dangers des cybermenaces. Cybereco participe régulièrement aux activités de réseautage et aux missions organisées par la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le gouvernement du Québec.

« Montréal est fière d'accompagner le CIC en cybersécurité avec un soutien financier de 1,5 M$ sur 3 ans. La Ville reconnaît les enjeux liés à la cybersécurité des infrastructures essentielles. De plus, les objectifs de l'organisme cadrent parfaitement avec notre vision pour cet écosystème hautement stratégique pour la métropole, qui est de mobiliser les forces vives des secteurs privé, public et institutionnel autour d'enjeux communs liés à la cybersécurité. Avec ce nouveau CIC, la métropole sera dotée d'un lieu de convergence unique pour accueillir et accompagner les entreprises innovantes et pour maximiser la synergie entre le milieu académique et celui de la recherche. Le CIC nous offre également une vitrine technologique de calibre international, tout en contribuant à la relance du centre-ville », a déclaré Luc Rabouin.

« Ce nouveau complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) vient renforcer un écosystème déjà bien réputé à l'international, celui de la cybersécurité », souligne Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Les pirates informatiques étant de plus en plus sophistiqués et actifs, les besoins en matière de cybersécurité sont nombreux. Notre pôle d'expertise local, qui compte plusieurs joueurs internationaux, vient répondre à cette demande. Nous soulignons le ralliement mené par les joueurs locaux de l'écosystème, et sommes mobilisés à en faire la promotion à l'étranger. »

« Je tiens à remercier sincèrement la Ville de Montréal de la confiance qu'elle nous témoigne en nous accordant cette aide financière. Ce partenariat nous aidera à faciliter le développement et la commercialisation de solutions de cybersécurité compétitives en créant un lieu pour le talent, la collaboration et le rayonnement. Le Complexe d'innovation et de commercialisation en cybersécurité des infrastructures essentielles est un atout majeur pour la région métropolitaine et le Québec. Il permettra d'accélérer le développement d'innovations et leur commercialisation, de renforcer les organisations qui soutiennent nos infrastructures essentielles et de faire rayonner internationalement le dynamisme et l'innovation de nos talents, nos entreprises, la ville de Montréal ainsi que le Québec », a déclaré Marcel Labelle, président et directeur général de Cybereco.

Le projet du CIC

Le projet est évalué à près de 9 M$ à la fin des trois premières années. Le projet de développement du CIC compte 2 phases (2023-2024 et 2025). Il est localisé au centre-ville de Montréal, une zone géographique stratégique sur le territoire de l'agglomération. Le CIC s'adresse à toutes les entreprises (startups, PME et grandes entreprises) œuvrant dans le secteur de la cybersécurité sur l'île de Montréal. Dans sa phase de démarrage, le complexe d'innovation et de commercialisation aménagera dans des locaux appartenant à l'École de technologie supérieure (ÉTS). Dans une seconde phase, le CIC prévoit se déployer dans un bâtiment existant au centre-ville de Montréal.

Stratégie de développement économique 2018-2022

La mise en œuvre du CIC en cybersécurité est un projet structurant et mobilisateur qui adhère aux grandes orientations de la Stratégie de développement économique 2018-2022. Les activités du futur CIC s'inscrivent parmi les actions prévues à l'axe 5 du plan d'action pour un réseau performant. Celui-ci prévoit la mise en œuvre du CIC sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Répartis stratégiquement sur le territoire, les CIC offriront leurs services à toutes les entreprises de l'île de Montréal, selon leurs domaines d'activités.

Le dossier sera soumis prochainement pour adoption à l'assemblée du conseil d'agglomération.

L'investissement de la Ville de Montréal dans cette mesure économique est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec.

