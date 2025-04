MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - L'association Cybereco est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une généreuse contribution financière de 500 000 $ de Desjardins. Rendu possible grâce au Fonds du Grand Mouvement, cet appui essentiel permettra à l'association de renforcer ses capacités et de soutenir le développement de l'industrie de la cybersécurité au Canada par le biais de projets innovants et de codéveloppement.

Le soutien de Desjardins : un engagement pour la cybersécurité

Cybereco tient à exprimer sa profonde gratitude envers Desjardins pour son soutien stratégique. Ce partenariat met en lumière l'engagement du groupe coopératif envers l'innovation et la sécurité numériques ainsi que la résilience des organisations canadiennes, des valeurs fondamentales qui sont au cœur de l'économie numérique moderne.

« Grâce à ce soutien précieux du Fonds du Grand Mouvement, Cybereco pourra amplifier son impact et poursuivre sa mission essentielle de renforcer la résilience des organisations canadiennes face aux défis croissants en cybersécurité, a déclaré Pascal Fortin, président de Cybereco. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration et enthousiastes quant aux projets à venir pour faire progresser la cybersécurité au Canada. »

« Le Mouvement Desjardins est fier de soutenir Cybereco avec une contribution majeure du Fonds du Grand Mouvement, a affirmé Jean-Sébastien Pilon, vice-président, vice-présidence et Chef de la Sécurité de l'information au Mouvement Desjardins. Ce partenariat illustre notre engagement envers l'innovation et la sécurité numériques, ainsi que les liens qui nous unissent pour promouvoir les meilleures pratiques en cybersécurité. En renforçant les capacités de Cybereco et en soutenant le Complexe d'innovation et de commercialisation en cybersécurité, nous contribuons à l'essor de l'industrie de la cybersécurité au Canada. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus sûr et résilient pour les organisations canadiennes. »

Un appui crucial pour la mission de Cybereco

Portée par ses membres à travers des groupes de travail et des communautés de pratique, Cybereco joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience cybernétique des organisations canadiennes. L'association s'appuie sur trois piliers fondamentaux pour faire avancer l'écosystème de la cybersécurité : la mobilisation des connaissances, l'innovation et la diffusion du savoir. Ces piliers permettent de favoriser l'adaptabilité durable des entreprises face aux défis numériques. Grâce au soutien financier de Desjardins, Cybereco pourra étendre ses activités et mettre en place davantage de projets collaboratifs, facilitant ainsi le codéveloppement entre les entreprises, les chercheurs et les institutions à l'échelle nationale.

Des projets porteurs pour l'avenir

Grâce à cette contribution, Cybereco pourra lancer de nouveaux projets ambitieux visant à renforcer la résilience numérique des organisations canadiennes. En mobilisant et en diffusant les connaissances à travers ses trois piliers fondamentaux, l'association favorisera la collaboration et l'innovation au sein de l'écosystème de la cybersécurité. Cette approche contribuera à une meilleure adaptabilité des organisations face aux défis de cybersécurité. Parallèlement, le soutien au développement de produits de cybersécurité canadiens viendra renforcer cet écosystème, en apportant des solutions concrètes pour soutenir la croissance de l'industrie et favoriser une cybersécurité plus robuste à l'échelle nationale.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 470,9 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et mise sur la compétence de plus de 55 200 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Cybereco

Cybereco est une organisation à but non lucratif qui soutient la croissance de l'industrie de la cybersécurité au Canada. À travers des projets de codéveloppement, des groupes de travail et des communautés de pratique, Cybereco œuvre pour renforcer l'écosystème numérique en favorisant la collaboration et l'innovation. L'association aide les entreprises à renforcer leur résilience cybernétique et à naviguer dans un environnement de plus en plus complexe en matière de cybersécurité, tout en soutenant le développement de solutions adaptées aux défis actuels.

