CURTISS-WRIGHT S'ASSOCIE À AVERNA POUR RENFORCER SES CAPACITÉS DE TEST AÉROSPATIAL

Averna, désormais propulsée par Spherea, fournit une plateforme de test sécurisée et évolutive pour fluidifier, certifier et valider la prochaine génération d'actionneurs

MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Averna, un leader mondial en solutions de test et d'assurance qualité, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Curtiss‑Wright pour développer cinq systèmes de test aéronautiques personnalisés. Cette collaboration renforce l'engagement d'Averna et de Curtiss‑Wright envers l'innovation, la qualité et l'excellence opérationnelle. La solution a été conçue pour répondre à des exigences strictes de performance et de sécurité tout en maintenant l'efficacité manufacturière.

Logo de Curtiss-Wright (Groupe CNW/Averna Technologies Inc.)

En tant que fournisseur de niveau 1 de confiance pour les principaux équipementiers aéronautiques, Curtiss-Wright avait besoin de plusieurs plateformes capables d'offrir des applications de charge dynamique précises, tout en priorisant la répétabilité, l'évolutivité et une gestion sécurisée des données. L'expertise d'Averna en systèmes de test automatisés haute performance répondait parfaitement à ces spécifications.

« Cette collaboration avec Averna est essentielle au succès du développement de notre nouvelle génération d'actionneurs tout en soutenant nos délais de développement ambitieux », a déclaré Bret Sprague, VP/Directeur général Actionnement Aérospatial, Curtiss-Wright - Capteurs et Actionneurs. « Ces systèmes de test fournissent à nos équipes de conception et de fabrication les outils nécessaires pour passer du concept à la validation, puis à un produit qualifié. De plus, leur intégration à nos protocoles de données et de sécurité nous assure que nous avons un partenaire capable de fournir une solution complète. C'est un investissement stratégique qui renforce notre compétitivité mondiale. »

La solution d'Averna comprend un framework personnalisé, une gestion sécurisée des données et une intégration complète avec les systèmes d'exécution manufacturière de Curtiss-Wright.

« Nous sommes fiers de soutenir Curtiss‑Wright dans la livraison de composants aéronautiques critiques », a affirmé Brian Couch, responsable de segment - aérospatiale et défense chez Averna. « Nos 25 années d'expérience en tests aéronautiques nous ont permis d'adapter le système à leurs besoins précis, tout en assurant la conformité à l'ITAR et aux autres normes réglementaires. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont une conception de test intelligente peut générer de la valeur technique et commerciale. »

À propos de Curtiss-Wright

Curtiss-Wright est une entreprise mondiale intégrée qui fournit des produits, solutions et services d'ingénierie avancée principalement aux marchés de l'aérospatiale et de la défense, ainsi qu'à des technologies critiques dans les secteurs exigeants de l'énergie nucléaire commerciale, des procédés industriels et d'autres marchés industriels. Nous nous appuyons sur une main-d'œuvre d'environ 9 100 employés hautement qualifiés qui conçoivent et développent ce que nous considérons comme les meilleures solutions d'ingénierie pour les marchés que nous desservons. S'appuyant sur l'héritage de Glenn Curtiss et des frères Wright, Curtiss-Wright entretient une longue tradition de solutions innovantes basées sur des relations de confiance avec ses clients. Pour plus d'informations, visitez www.curtisswright.com.

À propos d'Averna, propulsée par Spherea

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, de l'aérospatiale, des semiconducteurs et plus encore. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde ainsi que de nombreuses certifications, dont ISO 9001:2015 et l'enregistrement ITAR. Pour découvrir les solutions de test d'Averna pour l'aérospatiale, veuillez visiter leur site web.

SOURCE Averna Technologies Inc.

Amy Share, [email protected]