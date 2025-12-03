Averna et Spherea unissent leurs forces pour devenir le chef de file mondial en intégration de systèmes d'ingénierie de test et de qualité

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Averna, un leader mondial en solutions d'ingénierie de test et de qualité, est fière d'annoncer une consolidation stratégique avec Spherea, un fournisseur reconnu offrant des solutions de test permettant d'augmenter la disponibilité et l'opérabilité des systèmes critiques d'aujourd'hui et de demain. En vertu de cette entente, l'entreprise française Spherea fera l'acquisition complète d'Averna, fondée en 1999 à Montréal, marquant une étape majeure dans la vision commune des deux entreprises de devenir le chef de file mondial des solutions de test et de qualité.

François Rainville et Patrice Bélie (Groupe CNW/Averna Technologies Inc.)

Avec plus de 1 800 employés répartis dans 13 pays, le groupe combiné Averna-Spherea deviendra l'un des plus importants intégrateurs indépendants de systèmes dédiés aux tests et à la qualité, desservant un vaste éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, la défense, l'électronique grand public, les dispositifs médicaux, l'automobile et les transports, les centres de données, l'énergie et les infrastructures.

Patrice Bélie assumera la direction du nouveau Groupe Spherea en tant que chef de la direction. François Rainville poursuivra ses fonctions de PDG d'Averna et occupera également le poste de chef de l'exploitation (COO) du Groupe Spherea. Toute l'équipe de direction d'Averna demeurera en place au siège social de Montréal, et tous les postes seront maintenus.

« Il s'agit d'une avancée déterminante pour les deux entreprises. Spherea et Averna sont hautement complémentaires tant sur le plan technologique que géographique et commercial. Ensemble, nous accélérerons l'innovation et offrirons encore plus de valeur à nos clients à l'échelle mondiale. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir et aux possibilités que ce partenariat ouvrira pour nos clients, nos employés et nos partenaires », a affirmé François Rainville.

« Ce partenariat est une évolution naturelle de notre vision commune. En combinant nos forces, nous créons une organisation de pointe en ingénierie de test et qualité, agile, largement déployée et résolument engagée vers l'excellence », a déclaré Patrice Bélie.

La transaction, évaluée à plus de 320 M$ CAD, est soutenue par Andera Partners, un fonds de capital-investissement international, ainsi que par le réinvestissement continu de Partenaires Walter Capital, une société québécoise d'investissement privé, en plus des équipes de direction d'Averna et de Spherea. La conclusion de la transaction est prévue d'ici la fin du mois de décembre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

« Nous sommes fiers d'avoir appuyé l'équipe d'Averna dans sa croissance et de poursuivre l'aventure aux côtés d'Averna et de Spherea, deux acteurs solides et parfaitement alignés dans leurs ambitions. Nous sommes convaincus qu'ensemble, ils disposent de tous les atouts pour s'imposer avec encore plus de force à l'échelle mondiale », a souligné Éric Doyon, associé-directeur chez Partenaires Walter Capital.

Les deux entreprises continueront d'opérer dans leurs marchés respectifs tout en explorant les meilleures avenues commerciales et opérationnelles afin de mettre en valeur leurs forces et différenciateurs uniques.

À propos de Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, de l'aérospatiale, des semiconducteurs et plus encore. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015 et est enregistrée à l'ITAR.

www.averna.com

À propos de Spherea

Depuis plus de 60 ans, Spherea est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de test électroniques et automatiques haut de gamme, destinées principalement aux secteurs de l'aéronautique et de la défense. Créée en 1965 avec le développement du premier banc de test électronique ATEC® pour les programmes Concorde et Mirage F1, Spherea s'est forgé une solide réputation dans la conception et le soutien de systèmes de test avancés destinés à des applications complexes et critiques.

www.spherea.com

© Copyright 2025 Averna. Tous droits réservés. Informations sujettes à changement sans préavis. Averna est une marque déposée de Averna Technologies Inc.

SOURCE Averna Technologies Inc.

Information média : Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Sandrine Gagné : [email protected], 438-873-2909.