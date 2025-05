Averna est nommée parmi les sociétés les Mieux gérées au Canada pour la 5e année consécutive

Lauréate du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada en 2020, Averna s'est requalifiée en 2025 au titre de société lauréate de la catégorie Reconnaissance Or.

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Averna, chef de file mondial en matière de solutions de test et de qualité, a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada, et s'est requalifiée dans la catégorie Reconnaissance Or pour la 2e année consécutive.

Célébrant plus de 30 ans, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir leur désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« C'est une immense fierté de voir le dévouement quotidien de l'équipe tout entière et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu la Reconnaissance Or, cette année encore », déclare François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « La culture d'Averna, qui repose sur la diversité des talents, une forte orientation client, un travail d'équipe constant, une détermination sans faille et une innovation perpétuelle, constitue les piliers de nos réussites. L'élargissement de notre présence internationale s'accompagne de notre engagement en matière de responsabilité environnementale, sociale et d'entreprise, comme en témoigne la mise en œuvre de notre programme ESG. Ce prix vient confirmer que nos efforts vont dans le sens d'un avenir positif. »

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

Grâce à l'agilité de ses talentueuses équipes réparties dans 11 pays, Averna se distingue par son haut niveau de performance continue dans un environnement technologique en constante évolution. C'est l'implication et le dévouement sans faille de ses 1 100 employé•e•s à rester à la pointe de l'innovation qui fait le succès d'Averna sur son marché. Forte de cette solide fondation, Averna poursuit son objectif stratégique: s'établir en tant que leader mondial en intégration de solutions d'ingénierie de test et de qualité.

La cohorte de l'année 2025 des sociétés les Mieux gérées partage des thèmes communs, notamment la promotion d'une culture centrée sur les gens, la mise en œuvre de cadres stratégiques pour l'entreprise, l'investissement dans l'innovation et les avancées technologiques, ainsi que le maintien de la résilience financière et d'une gouvernance d'entreprise solide.

Ensemble, ces pratiques renforcent l'économie canadienne en favorisant une croissance durable, en améliorant la compétitivité et en cultivant un écosystème d'affaires florissant.

Le palmarès des Mieux gérées est une distinction prestigieuse qui souligne les contributions importantes et soutenues dans le milieu des affaires canadien », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. « Les entreprises comme Averna qui atteignent ce niveau élevé d'excellence font preuve d'une capacité d'adaptation, d'une polyvalence et d'une acuité stratégique constantes. D'année en année, elles prospèrent sur un marché concurrentiel qui évolue rapidement et elles devraient être fières de leur croissance. »

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du programme et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, EDC, le Globe and Mail, et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection visuelle, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, des produits électroniques grand public, de l'automobile et des transports, de la production industrielle, des télécommunications, des semi-conducteurs, de l'aérospatial et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux à travers le monde. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015 et est enregistrée à l'ITAR. www.averna.com

