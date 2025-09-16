Averna et Datwyler rehaussent la qualité des capsules de café grâce à une inspection à haute vitesse

Un système compact et automatisé garantit des capsules en aluminium impeccables à grande échelle, améliorant ainsi la qualité, la rapidité et la durabilité.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Averna, un leader mondial des solutions de test et de qualité, s'est associé à Datwyler, un fabricant de premier plan d'emballages en aluminium pour l'industrie agroalimentaire, afin de livrer un nouveau et puissant système d'inspection et d'empilage qui transforme la production de capsules de café à usage unique. Résultat: une production plus rapide, moins de défauts et une fabrication plus intelligente, le tout dans un système compact de haute performance.

Face à la demande croissante de capsules de café à usage unique, Datwyler a été confronté au défi d'augmenter sa production sans compromettre la qualité. Leurs capsules en aluminium doivent répondre à des normes strictes en matière de sécurité, de durabilité et d'apparence. Même des imperfections mineures, comme des micro-trous, des bosses ou des chevauchements de matière, peuvent nuire à la qualité du café et à la satisfaction des clients. La collaboration avec Averna a permis de concevoir un système automatisé et compact qui s'intègre parfaitement aux lignes de production existantes, offrant une vitesse et une précision inégalées.

« Nous avions besoin d'une solution capable de suivre notre cadence de production tout en détectant des défauts à peine visibles », a déclaré Sandro Exer, chef de projet - gestion des investissements chez Datwyler. « Averna a livré un système rapide, précis et parfaitement adapté à notre ligne existante. C'est une avancée majeure pour améliorer le rendement et la constance. »

Le système d'Averna est installé directement après la presse à 12 cavités pour capsule en aluminium de Datwyler. Grâce à des caméras de pointe, un éclairage spécialisé et des algorithmes de vision, le système évalue chaque capsule en temps réel, à une vitesse pouvant atteindre 8 mètres par seconde. Le défi était de distinguer avec une précision de 100 % les marques d'étirement anodines des véritables défauts.

Chaque station d'inspection traite 1 800 capsules par minute. Avec cinq systèmes fonctionnant en parallèle, Datwyler inspecte et trie désormais 9 000 capsules chaque minute. Les capsules défectueuses sont automatiquement redirigées vers le recyclage, réduisant ainsi les déchets et améliorant la durabilité.

« Notre collaboration avec Datwyler illustre notre engagement envers l'innovation et la qualité », a déclaré Ingmar Schepers, gestionnaire de comptes chez Averna. « Ensemble, nous avons conçu un système non seulement rapide et fiable, mais aussi suffisamment flexible pour s'adapter aux futures évolutions des produits. »

La conception modulaire du système garantit son évolutivité et son adaptabilité, permettant à Datwyler de répondre aux exigences changeantes du marché tout en maintenant sa réputation d'excellence dans le secteur agroalimentaire.

À propos de Datwyler

La division agroalimentaire de Datwyler est spécialisée dans les solutions d'emballage et de scellement en aluminium haut de gamme pour les marchés mondiaux. Forte de plusieurs décennies d'expérience et d'un engagement envers la sécurité, la conformité et l'innovation, Datwyler aide ses clients à offrir des produits de haute qualité répondant aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui.

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et dispositifs médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, des télécommunications, du transport, de l'énergie, de l'aérospatiale et de la défense. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, PI, Keysight Technologies et JOT Automation.

