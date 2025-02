Cupani Metals Corp.

TORONTO, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Cupani Metals Corporation (« Cupani » ou la « Société ») (CSE: CUPA) est heureuse d'annoncer certaines activités récentes.

Une expédition de reconnaissance de six personnes avant le déploiement de l'équipement de forage a commencé. L'expédition n'utilisera pas d'avion ni d'hélicoptère. Les déplacements se feront plutôt en motoneige. Dans le cadre de la première étape, on donnera le coup d'envoi du trajet de Labrador City à Schefferville le 16 février. La deuxième étape, qui commencera le 18 février, consistera en un trajet de Schefferville au site du campement de Retty Lake. On prévoit que l'expédition atteindra le camp et l'activera pour la nuit au plus tard le 22 février.

La semaine suivante sera consacrée à la confirmation des routes de transport terrestre sur les 500 kilomètres carrés de terrains d'exploration. Les autres tâches comprennent les suivantes : A) l'utilisation d'un radar de pénétration du sol associé à un GPS pour cartographier l'épaisseur de la glace afin de calculer les limites de tonnage sur les routes de glace; B) la sélection de témoins oculaires des campements d'exploration dans les zones Cancun et Blue Lake; C) la sélection d'emplacements d'éoliennes pour le déploiement de microréseaux carboneutres dans le cadre des activités d'exploration de 2025; D) des sondages de profondeur du lac Attikamagen pour évaluer la profondeur de l'eau et la navigation en vue d'un éventuel approvisionnement maritime pour l'exploration; E) l'inspection par des témoins oculaires des sites de forage proposés.

Parallèlement à l'expédition, des géologues travaillent avec des géophysiciens sur la modélisation gravimétrique et le ciblage de trous de forage dans la zone Blue Lake. Les travaux gravimétriques de 2024 ont révélé des anomalies gravimétriques à proximité de gisements de cuivre et de nickel historiquement connus. CLIQUEZ ICI pour consulter le communiqué de presse à ce sujet. La figure 5 de ce communiqué de presse est reproduite ci-dessous (emplacement Pogo encerclé en violet).

La prochaine itération des travaux géophysiques limitera les résultats des données gravimétriques de 2024 grâce à l'ajout et à l'intégration de registres de trous de forage historiques, de mesures de la gravité, de données électromagnétiques et de la cartographie transversale. L'itération se concentrera sur la découverte de l'emplacement Pogo, car celui-ci se trouve à la confluence de trous de forage historiques à proximité d'une anomalie gravimétrique découverte en 2024. La figure 5 montre également de nombreuses autres cibles gravimétriques importantes nouvellement découvertes. Le forage sur l'anomalie devrait commencer une fois que l'ATI et les permis de forage auront été obtenus. Des demandes ont été soumises pour des forages dans les zones Blue Lake et Cancun. Les données de forage seront ensuite intégrées pour la mise à jour du modèle géologique.

À propos de Cupani

Renseignements prospectifs

