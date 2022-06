Culture & équité territoriale - Des investissements de plus d'un demi-million de dollars afin de rendre plus accessible la pratique artistique amateure aux populations les plus éloignées

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) sont fiers d'octroyer un soutien financier de 526 170 $, dans le cadre du programme La pratique artistique amateure : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers, à 13 arrondissements pour la réalisation de 36 projets. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'axe 2 de l' Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 , qui favorise la participation citoyenne et l'accessibilité à la culture.

« C'est tout un programme de soutien et d'accès à la culture que nous sommes fiers d'offrir aux populations de ces quartiers. Tout le monde doit avoir accès à la culture sans distinction. Les projets retenus rejoindront les populations éloignées de l'offre culturelle et mettront en œuvre des initiatives inclusives et accessibles de grande qualité et adaptées aux populations. Nous voulons que la population soit spectatrice, mais aussi et avant tout actrice de la culture », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Cela rejoint l'objectif de la Ville de créer des rencontres et de nourrir le tissu social des quartiers éloignés. La Ville de Montréal et le Ministère mettent leurs efforts en commun afin de permettre aux populations de s'approprier la culture afin de contrer l'exclusion culturelle sur tout le territoire. Les projets soutenus consistent en des ateliers d'expérimentation et de création d'une grande variété de disciplines artistiques qui font appel au talent de citoyennes et de citoyens, leur permettant ainsi d'exprimer leur créativité. Ce financement contribue à l'atteinte des objectifs de la Ville et du Ministère en matière d'accès à la culture et de participation citoyenne au développement culturel.

Le programme permet le développement et la réalisation de 36 projets novateurs et structurants en loisir culturel et en pratique artistique amateure. Il favorise le renouvellement de l'offre municipale dans ce domaine, tout en permettant l'inclusion des Montréalaises et des Montréalais de tous les arrondissements. Le programme vise également à soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des enjeux sociaux.

Les projets retenus ciblent, dans la majorité des cas, des personnes vulnérables et marginalisées, issues des communautés culturelles, ayant des limitations fonctionnelles, autochtones, en francisation ou en alphabétisation, ainsi qu'en situation d'itinérance. Plusieurs des projets visent la mixité sociale, l'intergénérationnel ou le partage de savoirs. Cela permet aux organismes de développer des projets qui misent sur l'échange et favorisent la compréhension de l'autre, le respect et le dialogue. Les projets se déploieront partout à Montréal et viendront bonifier l'offre culturelle de proximité dans les quartiers.

Pour consulter la liste des projets qui bénéficieront d'un soutien financier : https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/2021-22_prog_paa_organismes_soutenus.pdf

