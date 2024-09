NEW YORK, 23 septembre 2024 /CNW/ - L'aspiration à la paix transcende le temps, la géographie et la religion. Fondée sur la justice, les droits de la personne et les valeurs universelles énoncées dans la Charte des Nations Unies, la culture de paix nous rassemble tous dans notre programme d'action commun pour l'humanité. Nous ne pouvons coexister qu'en nous alignant sur un tel ordre mondial.

À l'occasion de la Journée internationale de la paix , nous demandons aux dirigeants mondiaux de mettre fin aux conflits et d'adopter une culture de paix comme le prévoit la Charte des Nations Unies et le droit international connexe.

Comme l'a souligné l'Assemblée générale des Nations Unies dans la Déclaration et programme d'action sur une culture de paix il y a un quart de siècle, cela doit inclure : « Le respect de la vie, des droits de la personne et des libertés fondamentales; la promotion de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération; l'engagement en faveur du règlement pacifique des conflits; et l'adhésion à la liberté, à la justice, à la démocratie, à la tolérance, à la solidarité, à la coopération, au pluralisme, à la diversité culturelle, au dialogue et à la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations. »

L'éducation pour la paix commence à la maison et se poursuit à l'école pendant des années. Cela se produit pendant les années les plus formatrices d'un enfant qui apprend son identité, son éthique, ses valeurs, sa conscience, son courage et sa compassion. Partout où l'on n'a pas réussi à inculquer aux enfants l'impératif de paix, le monde est bouleversé Il s'agit d'un échec mondial sans frontières géographiques.

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de violence, de conflits armés et de chaos sans précédent. Tous les engagements authentiques et sincères pris en 1945 dans la Charte des Nations Unies semblent s'évanouir. Les enfants et les adolescents sont les plus vulnérables, les moins protégés et les plus touchés. Ce sont eux qui en font les frais.

Selon les Nations Unies , les conflits mondiaux ont tué trois fois plus d'enfants en 2023 que l'année précédente. Le nombre de personnes déplacées de force a atteint un niveau sans précédent de 120 millions en mai 2024.

« En 2023, on a relevé un record de 32 990 violations graves contre 22 557 enfants dans 26 zones de conflit, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente, selon une analyse récente des Nations Unies .

Nous pouvons mettre fin à ces violations et investir dans une coexistence constructive à l'échelle mondiale. Nous pouvons utiliser nos ressources pour l'éducation, plutôt que pour les guerres. Dans les salles de classe du monde entier, les filles et les garçons qui ont résisté à la violence de la guerre peuvent reconstruire leurs espoirs et leur vie. Cultiver une culture de paix est possible. Les ressources financières existent. Le choix quant à la façon dont nous les utilisons nous appartient.

