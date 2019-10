Cultiver le plaisir en fin de vie - Parution de la 2e édition du livre de recettes Manger avec plaisir, toujours

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'avoir participé, en collaboration avec le Conseil des soins palliatifs de l'Université McGill, à la nouvelle édition du livre de recettes Manger avec plaisir, toujours, à l'usage des centres de soins palliatifs et des personnes côtoyant un proche en fin de vie. Cette seconde édition sera disponible en ligne dès le 30 octobre.

L'alimentation peut être une source de tiraillements et poser de nombreux défis aux personnes mourantes, à leurs proches et au personnel des équipes soignantes. Afin de contribuer au développement d'une culture des soins palliatifs, le GastronomiQc Lab, l'unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval, s'est penché sur la thématique du plaisir de manger et de boire jusqu'à ce que la vie s'éteigne.

« La gastronomie est intimement liée au plaisir de bien manger et devrait être accessible à tous, avec une attention particulière à celles et ceux qui sont en fin de vie. Le vieillissement de la population nous presse d'agir et d'apporter des solutions. La recherche doit permettre de faire évoluer les mentalités, d'améliorer les pratiques et de proposer des façons de ramener le beau et le savoureux en fin de vie. Le GastronomiQc Lab s'est donc engagé à amorcer une recherche sur le cycle de vie du mangeur, en commençant par sa fin. » - Alain Girard, professeur à l'ITHQ et chercheur au GastronomiQc Lab

En 2017, le Dr Bernard Lapointe, directeur du Conseil des soins palliatifs de l'Université McGill, avait fait appel à l'ITHQ en vue de développer des recettes permettant aux patients en fin de vie de continuer de profiter de certains plaisirs gourmands. Afin de sensibiliser ses étudiants aux besoins et aux réalités de ce type de service alimentaire, l'ITHQ a fait de ce mandat une activité pédagogique en impliquant une cohorte en gestion de la restauration. Ces étudiants ont suivi une formation en texturation des aliments et rencontré des professionnels œuvrant auprès de personnes en fin de vie; c'est ainsi que la première édition de l'ouvrage Manger avec plaisir, toujours a vu le jour.

Dans une volonté d'offrir encore plus de possibilités, un deuxième groupe d'étudiants a pris part à cet exercice important et a ainsi permis le développement de huit recettes additionnelles venues bonifier la seconde édition de l'ouvrage à paraître.

Quand la vie s'échappe, tous les moyens sont bons pour offrir un petit moment de bonheur. Le plaisir peut alors se cacher dans un verre de whisky ou un gâteau au chocolat! La deuxième édition de Manger avec plaisir, toujours sera disponible gratuitement dès le 30 octobre au : https://www.ithq.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Institut/Manger-avec-plaisir-toujours.pdf

