SHENZHEN, Chine, 27 octobre 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile a annoncé aujourd'hui que la directrice du développement de ZTE, Cui Li, a prononcé un discours sur la nouvelle ère de collaboration avec les fournisseurs de services numériques lors du salon mondial ZTE Global Analyst Conference.

Compte tenu de la demande croissante pour les services de données, de nombreux fournisseurs de services infonuagiques publics et opérateurs de télécommunications font activement des innovations transfrontalières et s'attendent à saisir les nouvelles possibilités aux premières étapes d'une nouvelle vague d'économie numérique. ZTE croit que le fait de consolider davantage les bases numériques ainsi que les caractéristiques des services numériques aidera efficacement les opérateurs à réaliser la transformation des fournisseurs de services de communication traditionnels vers les futurs fournisseurs de services numériques tout en accélérant la transformation numérique et intelligente de la société.

« ZTE compte consolider les bases numériques grâce à des capacités de réseau améliorées, à des capacités numériques accrues et à la transformation numérique des industries, aidant ainsi les opérateurs à réaliser la transformation numérique, à mieux adopter l'ère numérique et à rester à l'avant-garde de la concurrence future tout en créant de la valeur et en se préparant un avenir radieux ensemble », a déclaré Mme Cui.

La transformation numérique est une tendance inévitable et les entreprises doivent prendre des initiatives

« La transformation numérique est désormais une tendance inévitable. Prendre les devants dans la transformation numérique nous rapportera certainement des dividendes numériques et des avantages concurrentiels », a souligné Mme Cui. L'ère des services numériques marquera le début d'une nouvelle ronde de concurrence pour ce marché différentiel. »

Du point de vue de l'environnement macroéconomique, premièrement, l'économie numérique est déjà devenue l'un des principaux moteurs de la croissance économique de grande qualité et nous devons suivre cette tendance. Deuxièmement, les incertitudes croissantes dans l'environnement mondial obligent les entreprises à renforcer leurs capacités à se protéger contre les risques. Troisièmement, les gens sont plus conscients de l'importance de la protection de l'environnement et du développement durable, et la transformation numérique est la clé pour que les grands pays atteignent les objectifs de carboneutralité.

Et du point de vue du marché, alors que les services de communication traditionnels ont atteint un plafond de revenus, le marché des services numériques caractérisé par une synergie entre l'infonuagique et les réseaux s'ouvre progressivement.

Selon l'analyse de Mme Cui, premièrement, dans l'ère post-pandémie, la maison intelligente est devenue un nouveau scénario qui intègre le travail, l'éducation et le divertissement. Le développement d'applications pour maison intelligentes, comme les vidéos 4K/8K et les outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée stimuleront la croissance rapide du marché. Deuxièmement, l'Internet intelligent de tout (IIoE) contribue à la croissance fulgurante des terminaux connectés. Le traitement de mégadonnées pose des exigences plus élevées en matière de capacité de réseau et de puissance informatique omniprésente.

Troisièmement, en ce qui concerne les solutions de technologie de l'information et des communications (TIC) intégrées rentables, au lieu de construire des centres de données elles-mêmes, les entreprises clientes sont plus disposées à se tourner vers les fournisseurs de services numériques pour obtenir des services intégrés professionnels à moindre coût, afin de se concentrer davantage sur l'amélioration de leurs affaires. De plus, la prestation de services intégrés pour la transformation numérique des industries traditionnelles offrira de nouvelles possibilités de croissance aux opérateurs.

Avec la grande marge de croissance du marché des services numériques, Mme Cui croit que la transformation des opérateurs traditionnels passant de fournisseurs de services de communication à fournisseurs de services numériques est une option indispensable pour améliorer leur compétitivité.

Du point de vue du développement technologique, les nouvelles technologies émergentes et l'évolution des technologies numériques au cours des dernières années ont jeté des assises solides pour les services numériques. Mentionnons par exemple l'accès au réseau à double gigabit basé sur la 5G et les réseaux optiques en gigabit, l'informatique répartie fondée sur la synergie entre l'infonuagique, le périphérique et le terminal, les applications infonuagiques natives, les applications numériques jumelées et d'intelligence artificielle (IA), et l'architecture Zero Trust pour la sécurité des données et la cybersécurité.

Parmi tant de technologies, comment les opérateurs peuvent-ils faire des choix et les appliquer efficacement? Cui Li croit que le facteur déterminant est « la valeur qu'une technologie peut créer ». Elle suggère de suivre trois principes. Le premier principe implique la création de valeur pour les clients, ce qui indique qu'il faut mettre l'accent sur l'intégration technologique, le découplage des capacités, l'ouverture écologique et la sécurité fondamentale. Le deuxième concerne le déploiement prospectif, qui signifie faire face à l'évolution rapide de la technologie et acquérir des avantages concurrentiels dans les technologies clés de l'avenir. Le troisième est le développement différentiel, qui consiste à mettre pleinement en valeur les avantages de l'activité principale et à éviter les pièges, afin de jouer un rôle clé dans l'écosystème de la valeur à l'avenir.

L'intégration des réseaux, de l'infonuagique et des industries aident les opérateurs à rester en tête de la concurrence future

Après avoir analysé l'environnement macroéconomique, le marché et la tendance technologique, Mme Cui a déclaré que « les opérateurs devraient commencer à passer du rôle de fournisseurs de justificatifs d'identité (FJI) à celui de fournisseurs de traitement numérique du signal (TNS) dès maintenant. Grâce à leur position avantageuse actuelle, les opérateurs peuvent construire une base numérique solide intégrant les réseaux, l'infonuagique et les industries, et ainsi rester en tête de la concurrence future. »

Les réseaux sont la base de l'Internet de tout, tandis que l'infonuagique réparti peut fournir une puissance informatique en tout temps et en tout lieu. En combinant la technologie des mégadonnées avec les réseaux et l'infonuagique réparti, nous pouvons réaliser la collecte et l'intégration des données. De plus, grâce à la technologie de l'IA, nous pouvons acquérir une perception englobante et un processus décisionnel intelligent. En ce qui concerne les industries, la clé consiste à offrir des services numériques axés sur le client et adaptés à divers secteurs verticaux. En d'autres termes, pour répondre aux besoins des différents clients, nous devrions intégrer avec souplesse les capacités sous-jacentes des réseaux et de l'infonuagique, afin de fournir des services numériques rentables et conviviaux. Cela change tout.

« Grâce à la synergie réseau-infonuagique-industrie, les opérateurs peuvent mener efficacement la transformation numérique des secteurs verticaux ainsi que les entreprises qui suivent le modèle de théorie des contraintes, les entreprises ToH et les entreprises B2B, et ainsi prendre une position de leader à l'ère numérique », a souligné Mme Cui.

Renforcer les capacités du réseau. Nous continuons de mettre l'accent sur l'amélioration des capacités du réseau, notamment pour explorer les ressources et réduire les coûts. Plus précisément, nous devrions chercher continuellement des innovations et des percées en termes d'efficacité et pour offrir la meilleure expérience qui soit.

La meilleure expérience est axée sur l'« exploration de ressources ». Pour réussir sur le marché, il est essentiel d'offrir aux clients de nouvelles expériences. Par exemple, le consommateur s'attend à recevoir une couverture complète du réseau à haute vitesse tandis que l'utilisateur à domicile recherche une meilleure expérience basée sur un affichage à écrans multiples, des applications intelligentes et des interactions immersives, et les clients de l'industrie ont besoin d'une large bande passante en liaison montante, des applications avec un débit ultra-haut et des temps de latence faibles, ainsi que le découpage dur à fine granularité.

Plus important encore, les clients sont prêts à payer pour ces nouvelles expériences qui leur apportent une plus grande valeur.

Pour ce qui est de la meilleure efficacité, la clé est la réduction des coûts. Nous nous efforçons de faire des percées continues en matière d'efficacité spectrale, opérationnelle et énergétique, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité globale.

Ensuite, il faut accroître les capacités numériques. Il est suggéré que les opérateurs mettent l'accent sur l'efficacité optimale des ressources et les applications de pointe pour promouvoir l'expansion des capacités numériques dans la nouvelle ère.

Comme nous pouvons le constater, les entreprises font progresser la numérisation de la production pour améliorer l'efficacité. Pour répondre à certaines exigences comme celles de la latence très faible et la sécurité des données, une grande quantité de données sera traitée en périphérie de réseau. Par conséquent, la périphérie de réseau deviendra un domaine où la concurrence en matière d'innovation sera féroce.

De « l'infonuagique centralisé » à « l'infonuagique réparti », les opérateurs de télécommunications devraient d'abord profiter des avantages existants pour réaliser un démarrage à faible coût et un déploiement agile dans la périphérie de réseau. Par exemple, ils disposent de solides réseaux d'infrastructure, de vastes sites répartis et du centre de données, et offrent aux clients des services numériques locaux et de maintenance adaptés et agiles. Ensuite, il est suggéré que les opérateurs mettent pleinement en valeur leurs avantages en matière de TIC et de convergence matériel-logiciel pour la reconstruction de plateformes centrales de pointe, afin d'assurer une plus grande efficacité des ressources et de fournir un soutien plus solide pour les innovations rapides en périphérie de réseau.

« La reconstruction de plateforme mitoyenne axée sur la périphérie de réseau » signifie utiliser des composants de granularité plus fine horizontalement et de construire un niveau de plateforme comme service (PaaS) plus mince pour permettre le découplage vertical des niveaux de service technique et de service général. Une telle architecture permet de doubles circulations. Grâce à une coordination très efficace du matériel et des logiciels, le niveau de service technique et le niveau d'infrastructure comme service (IaaS) offrent un soutien efficace au niveau d'application supérieur.

Cette architecture garantit également une efficacité optimale des ressources, qui peut être obtenue grâce à la synergie entre le niveau de service général et le niveau d'application. Plus précisément, avec son architecture à faible code, le niveau de service général permet le développement agile du niveau d'application supérieur. En même temps, il accumule également la logique et les algorithmes publics à partir du niveau application, résolvant dans une certaine mesure le conflit entre la personnalisation et l'échelle, facilitant ainsi le développement durable des opérateurs.

Avec des capacités de réseau améliorées et des capacités numériques accrues, les conditions sont propices à la transformation numérique des industries. Le plus important est de rester axé sur la valeur et sur les scénarios lorsqu'on adapte les services numériques aux industries verticales.

L'objectif est de développer des capacités de réseau et d'infonuagique sous-jacentes par des technologies de base générales. Sur cette base, ces capacités peuvent être intégrées avec souplesse pour diverses industries, entreprises, scénarios et applications et, plus important encore, pour l'innovation et l'incubation d'applications.

À la fin de son discours, Mme Cui conclut : « L'avenir approche à grands pas et l'ère numérique présente nombre de possibilités et de défis. ZTE s'engage à intégrer les réseaux, l'infonuagique et les industries pour consolider sa position dans l'industrie et faciliter la transformation numérique des opérateurs, embrassant ainsi l'ère numérique et réalisant un succès gagnant-gagnant avec tous les partenaires. »

