LONGUEUIL, QC, le 20 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui le lancement de CubeSats, une initiative canadienne en STIM (CUBICS), une nouvelle occasion pour les professeurs et les élèves de niveau postsecondaire de participer à une véritable mission spatiale. Dans le cadre de CUBICS, les équipes ont le défi de réaliser des projets qui contribuent à l'avancement des connaissances scientifiques dans des domaines prioritaires, comme les changements climatiques. L'Agence spatiale canadienne (ASC) prévoit d'accorder des subventions totalisant 3,4 millions de dollars à un maximum de 12 équipes pour la conception, la construction et le lancement d'un CubeSat, ou pour le développement d'un instrument scientifique ou d'une expérience autonome.

S'appuyant sur les leçons tirées de l' Initiative canadienne CubeSats , l'ASC a l'intention de lancer une nouvelle opportunité CUBICS tous les trois ans afin de continuer à stimuler l'apprentissage des étudiants pour des années à venir. L'initiative CUBICS vise à bien refléter les besoins des équipes d'étudiants dirigées par un professeur, nouvelles ou expérimentées en leur permettant de s'engager dans une mission adaptée à leur niveau, à l'expertise qu'ils ont déjà et à leur degré de préparation.

CUBICS est l'une des initiatives de l'ASC qui visent à doter les étudiants de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires pour devenir des candidats recherchés pour occuper des postes dans le secteur spatial canadien. Des experts de l'ASC guideront les équipes dans la mise au point de leurs missions.

Citation

« Pour prospérer dans le nouveau marché mondial, le secteur spatial canadien doit compter sur un bassin stable de professionnels hautement qualifiés. Grâce à CUBICS, des étudiants s'intéresseront davantage au secteur spatial tout en faisant progresser la science dans des domaines prioritaires, comme les changements climatiques. Ces dernières années, nous avons suivi l'Initiative canadienne CubeSats avec beaucoup d'intérêt, et c'est avec une grande fierté que nous dévoilons ce nouveau chapitre passionnant et plein de promesses. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits en bref

Un CubeSat est un satellite cubique miniature de 10 cm de côté qui peut servir à effectuer des démonstrations technologiques, à mener des expériences scientifiques, à réaliser des activités commerciales et à soutenir des projets éducatifs. Un CubeSat peut être utilisé seul (une unité) ou en groupe.

Deux catégories de financement sont proposées afin de garantir que l'initiative CUBICS soit ouverte aux nouvelles équipes tout en offrant des défis stimulants aux équipes expérimentées : développement d'un instrument ou d'une expérience scientifique autonome (volet 1) ou réalisation d'une mission de CubeSat du début à la fin (volet 2).

L'initiative CUBICS exigera des équipes qu'elles incluent un plan destiné à favoriser le recrutement de membres issus de groupes sous-représentés, en particulier les femmes et les Autochtones.

Liens connexes

