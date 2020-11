La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et la Fondation Rideau Hall sont engagées à encourager les apprenants d'aujourd'hui à faire de grands rêves, à surmonter les obstacles et à utiliser l'innovation pour rendre les choses impossibles possibles.

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Cette année a, comme aucune autre, apporté de nombreux changements aux habitants de la planète. Ayant dû composer avec des défis inattendus et de nouvelles possibilités, les Canadiens ont trouvé des façons d'innover, de faire de grands rêves et de surmonter les obstacles. Il est de plus en plus clair que l'innovation sera clé pour évoluer dans un monde toujours changeant où les événements mondiaux façonneront les carrières de l'avenir, et la capacité d'avoir un sens critique sera essentielle. La fin d'une année sans précédent approche, et la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) s'est associée à la Fondation Rideau Hall (FRH) pour célébrer des innovateurs canadiens qui ont une influence positive à l'échelle locale et internationale.

Regardez le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général, discuter des compétences pour l’innovation.

Dans le cadre de notre engagement continu envers l'éducation et l'innovation, CST et la FRH marquent la semaine de l'innovation canadienne du 16 au 20 novembre en diffusant une série de six vidéos célébrant les réalisations d'anciens lauréats de prix pour les études supérieures de CST qui suivent les traces des lauréats de Prix du Gouverneur général pour l'innovation axés sur l'utilisation de l'innovation pour le bien social. Ce groupe se nomme les innovateurs inspirés. « Pour réussir à naviguer dans un monde toujours changeant, les générations futures devront être agiles et s'adapter. L'éducation fournit les compétences nécessaires pour avoir une influence positive grâce à l'innovation. Nous sommes fiers de célébrer les innovations d'anciens lauréats de prix dont le travail améliore la vie quotidienne, » dit Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de la Fondation CST. Visitez les sites CST et Innovazone afin de visionner les vidéos et blogues montrant les effets de l'innovation.

Dans ce monde en pleine évolution, l'innovation et la résilience vont devenir de plus en plus importantes, et 46 pour cent des étudiants disent se sentir appuyés lorsqu'ils proposent de nouvelles idées et des façons différentes de faire les choses, selon le Rapport sur la culture de l'innovation au Canada de 2020. « Les innovations canadiennes ont énormément contribué à notre pays et à notre monde. Innover de façon à améliorer la santé des gens, à stimuler la croissance économique et bâtir des environnements plus durables sera essentiel à la prospérité de notre nation. Notre partenariat avec CST favorise et stimule encore davantage la culture de l'innovation canadienne, » dit Teresa Marques, présidente-directrice générale de la direction de la Fondation Rideau Hall.

Innovateurs inspirés

En combinant l'innovation et les compétences clés du 21e siècle (la créativité, l'esprit critique, la collaboration, le civisme, la communication et le caractère), chaque innovateur inspiré fait le choix quotidien de repousser les limites de la compréhension, des préjudices et des convictions :

D r Garnette Sutherland et Hunster Yang font preuve de caractère pour innover de meilleurs traitements médicaux

font preuve de caractère pour innover de meilleurs traitements médicaux D r Ron et D re Marianne Ignace , Audra Renyi , et Kristina Springer innovent la linguistique et la traduction grâce à la communication

innovent la linguistique et la traduction grâce à la communication Jad Saliba et Elizabeth Paradis innovent en bons citoyens pour améliorer la justice sociale

innovent en bons citoyens pour améliorer la justice sociale Sweet Dreams et Grace Jin utilisent la pensée novatrice pour innover des solutions optionnelles à des problèmes systémiques

utilisent la pensée novatrice pour innover des solutions optionnelles à des problèmes systémiques D re Joelle Pineau et Zoe Clarke apportent la créativité à l'innovation de la science dans les domaines des soins de santé et de la génétique

apportent la créativité à l'innovation de la science dans les domaines des soins de santé et de la génétique SmartICE, David Brown et Jacky Deng innovent pour combattre le changement climatique et améliorer la sécurité alimentaire grâce à la collaboration

Engagement envers l'éducation et l'innovation

CST et la FRH sont champions de la réussite en matière d'éducation et d'innovation. En 2020, CST a offert près de 140 000 dollars en soutien à l'innovation en éducation à 30 organisations d'un océan à l'autre, dans le cadre de son Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés. CST aide aussi des étudiants et des familles à avoir meilleur accès aux études postsecondaires par l'intermédiaire de prix, de bourses d'études et de bourses d'entretien totalisant plus de 2 millions de dollars. La FRH, grâce aux Prix du Gouverneur général pour l'innovation, a reconnu les excellentes contributions de 30 lauréats qui ont grandement influencé nos vies depuis sa création en 2016. Cette année, la FRH a également créé des modules interactifs en ligne de leurs ressources éducatives en innovation afin de complémenter les activités d'apprentissage d'enfants et de jeunes de la maternelle à la 12e année. Les ressources E4I sont disponibles sur la plateforme LMS de D2L et aident à inculquer des aptitudes à l'innovation aux élèves, en classe et par l'apprentissage à distance.

Ensemble, nous encourageons les Canadiens à promouvoir l'éducation et l'innovation et nous vous demandons d'en faire de même en aimant ou en partageant nos publications dans les médias sociaux dans @CSTConsultants, @cstspark, @RideauHallFdn et @Cdn_Innovation durant la Semaine de l'innovation Canadienne.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est une fondation à but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à avoir meilleur accès à l'éducation postsecondaire. Par le biais de la philanthropie, de la découverte, de la sensibilisation et de son parrainage des régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études pour aider des familles à épargner en vue des études postsecondaires, CST continue de réaliser sa mission. Non seulement se consacre-t-elle à l'épargne-études, mais elle récompense aussi des étudiants canadiens assidus et dotés d'un esprit communautaire par l'intermédiaire de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix ainsi que de son initiative Esprits inspirés. CST a aidé près de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales (CST Spark Inc. et Consultants CST inc.) exercent leurs activités sous le nom de marque principale CST. Pour en savoir plus, visitez le site https://foundation.cst.org/fr/.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris le Bureau du gouverneur général, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer à travers quatre volets de programmes : 1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation ; 2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada ; 3) élargir le cercle de don et de bénévolat ; et 4) stimuler et reconnaître l'excellence en leadership au Canada, et promouvoir la participation à la démocratie multifacette canadienne.

