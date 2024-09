HAMBOURG, Allemagne, 26 septembre 2024 /CNW/ - Lors de l'événement WindEnergy de Hamburg, CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA : 601766), un important fournisseur chinois de solutions d'énergie éolienne, dévoile ses dernières avancées en matière de groupes de turbines d'éoliennes, de gestion de l'approvisionnement pour les composants d'énergie éolienne et de systèmes intégrés de stockage d'énergie éolienne-solaire-hydrogène. Ces développements soulignent l'engagement du CRRC à créer un avenir durable et à faibles émissions de carbone grâce à des solutions complètes, intégrées et avancées sur le plan technologique qui couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables. Installé au kiosque 241, dans le hall B7 du Hamburg Messe und Congress, le CRRC présente ses dernières innovations en matière d'énergie éolienne et participe à des discussions avec ses homologues mondiaux sur le paysage en évolution du secteur.

CRRC présente ses dernières solutions en matière d’énergie éolienne lors de l’événement WindEnergy 2024 à Hamburg. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Créer et bâtir un écosystème complet de la chaîne d'approvisionnement

CRRC met à profit son expertise dans le transport ferroviaire pour établir une chaîne industrielle d'équipement robuste centrée sur des éoliennes complètes. La chaîne comprend des composants clés comme des génératrices, des pales, des barils de tour éolienne, des convertisseurs, des boîtes d'engrenages et des transformateurs, générant des ventes annuelles de plus de 30 milliards de yuans.

Les éoliennes de CRCC, la solution tout-en-un phare de l'entreprise, répondent à diverses cotes de puissance, allant de 1,5 MW à 12 MW pour les applications à terre et de 8 MW à 20 MW pour les applications en mer. Grâce à 20 installations de fabrication, le CRRC a équipé plus de 260 parcs éoliens dans le monde, avec une capacité installée totale de plus de 13 000 unités.

Les pales d'éoliennes de CRRC, qui peuvent être utilisées à terre et en mer, comptent un stock global cumulatif de plus de 22 000 ensembles, ce qui leur confère une part de marché parmi les trois premières au monde.

L'entreprise a mis au point cinq grandes plateformes technologiques pour les éoliennes, un système d'entraînement direct à aimants permanents, à cage d'écureuil et double alimentation, un système d'entraînement semi-direct à aimants permanents et un système de transmission à aimants permanents, avec une puissance nominale allant de 600 kW à 25 MW. En 2023, CRRC a fourni plus de 200 GW de divers types d'éoliennes à plus de 2 100 parcs éoliens dans le monde, pour une part de marché classée au premier rang mondial.

Intelligence haut de gamme propulsée par les systèmes

Diversité des produits : CRRC est à la pointe de diverses technologies, y compris les prévisions haute précision des conditions de vent, les plateformes de guidage énergétique, les tours éoliennes très hautes, le principe « une machine, un stockage », les pronostics et systèmes de surveillance de l'état basés sur la collaboration infonuagique et nuage de périphérie, les jumeaux numériques pour les éoliennes, le dégivrage des pales, le couplage du stockage de l'énergie éolienne et solaire, et des systèmes intégrés de gestion de l'énergie. CRRC offre des conceptions personnalisées adaptées à diverses conditions géographiques et climatiques, offrant des solutions de système de cycle de vie complet pour les parcs éoliens.

Exploitation et entretien intelligents : CRRC dévoile ses solutions de parc éolien intelligent et de gestion de l'état lors de l'événement. Son système de surveillance à distance centralisé permet de surveiller les conditions des éoliennes en tout temps et en tout lieu. Le système de gestion de l'état, équipé de modèles de diagnostic des défaillances et d'alerte précoce, effectue des vérifications en temps réel. La plateforme de service intelligente intégrée, basée sur la collaboration infonuagique et nuage de périphérie, ainsi que la technologie d'exploitation sans surveillance, offre un ensemble complet d'exploitation et d'entretien intelligents pour tout le cycle de vie.

Qualité supérieure : Lors de l'exposition, CRRC a lancé un nouveau générateur flottant pour éolienne en mer de 20 MW. Avec un diamètre de rotor de 260 mètres, une hauteur maximale de 320 mètres à l'extrémité de la pale et une surface balayée de 53 000 mètres carrés (ce qui équivaut à sept terrains de football standard), il génère 40 kWh d'électricité par rotation à la vitesse du vent à pleine charge, ce qui en fait une solution optimale pour les l'exploitation des ressources éoliennes en haute mer et en eaux profondes.

CRRC a été un pionnier de la transformation dans le secteur grâce à de nombreuses innovations de calibre mondial au cours des dernières années, y compris le plus grand générateur éolien flottant au monde, le plus haut baril de tour éolienne à terre et le générateur éolien semi-direct à aimants permanents de 25 MW le plus puissant, lesquels mettent tous en valeur l'expertise technique de l'entreprise dans l'industrie mondiale de l'énergie éolienne, selon un responsable du CRRC.

Poursuivre le développement écologique, mettre au point des solutions à faibles émissions de carbone

Lors de l'événement, CRRC a dévoilé sa solution intégrée de stockage d'énergie éolienne, solaire et hydrogène, intégrant de manière transparente de multiples sources d'énergie, dont l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et hydrogène, afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie. La solution présente un avantage technologique et industriel, couvrant tout le spectre de l'électricité propre, depuis la production, jusqu'à la consommation, en passant par le transport et la distribution. Elle vise à établir un écosystème énergétique vert, à faibles émissions de carbone et durable qui englobe l'acquisition d'énergie, le stockage et l'application, offrant aux partenaires des solutions de système complètes, globales et couvrant tout le processus.

Pour l'avenir, CRRC s'applique à faire progresser l'innovation dans les technologies durables et à faibles émissions de carbone, contribuant ainsi aux efforts environnementaux mondiaux. En collaboration avec ses partenaires, l'entreprise travaille activement à créer un monde plus durable, en établissant des objectifs ambitieux pour atteindre la carboneutralité dans ses activités d'ici 2035 et dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.

