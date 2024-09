CINOVA H₂, le tout dernier train de passagers interurbain vert zéro carbone de CRRC, offre des spécifications techniques de classe mondiale en matière de vitesse, de capacité des passagers et d'autonomie. Le spécialiste technique Liang Caiguo de CRRC explique que le train est propulsé par l'hydrogène, qui génère de l'électricité grâce à une réaction chimique avec de l'oxygène, produisant uniquement de l'eau comme sous-produit, assurant ainsi l'absence d'émission de carbone tout au long de l'exploitation. Avec une exploitation annuelle estimée à 300 000 kilomètres, chaque train peut réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 730 tonnes par année.

« Sa conception met l'accent sur une approche écologique et durable, a déclaré Liang Caiguo. « L'eau émise par la réaction de la pile à hydrogène est purifiée et recyclée pour répondre aux besoins en eau des passagers. De plus, la chaleur résiduelle du refroidissement de la pile à hydrogène est réutilisée pour chauffer le système de climatisation pendant l'hiver. »

CINOVA H₂ peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h, avec quatre wagons transportant plus de 1 000 passagers. Son autonomie continue est de 1 200 kilomètres à 160 km/h, dépassant la distance entre Berlin et Londres, consommant moins de 0,3 gramme d'hydrogène par passager par kilomètre.

À l'aide du système intelligent d'exploitation et d'entretien (E&E) SmartCare de CRRC, CINOVA H₂ intègre les données du véhicule et du sol, offrant aux utilisateurs des services complets d'exploitation et d'entretien intelligents pour le cycle de vie qui améliorent la sécurité opérationnelle et réduisent les coûts d'entretien. Le système d'hydrogène a fait l'objet d'une vérification de sécurité rigoureuse dans tous les scénarios et conditions, avec de multiples systèmes de protection de la sécurité, comme la détection intelligente et la protection de l'isolement pour assurer la sécurité.

CINOVA H₂ est polyvalent et peut être utilisé sur des chemins de fer non électrifiés dans le monde entier, remplaçant les locomotives traditionnelles à moteur à combustion interne, réduisant efficacement les émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques, et favorisant les améliorations écologiques dans l'industrie ferroviaire.

ART 2,0 : Fusion harmonieuse de l'éco-innovation et de l'élégance orientale

L'ART 2.0, arbore l'image d'un « paon vert » aux motifs vibrants de ton émeraude et or, symbolisant la prospérité et l'espoir. « Il allie technologie verte et esthétique orientale, offrant à la fois une expérience visuelle époustouflante et une performance de premier plan, a souligné Xiao Lei, ingénieur au CRRC. Conçu pour des volumes de passagers moyens à faibles, l'ART combine les avantages des tramways et des véhicules routiers, s'adaptant aux besoins du transport urbain.

L'ART utilise des roues en caoutchouc et des voies virtuelles, éliminant ainsi le besoin de voies et de caténaires, avec une conception révolutionnaire qui réduit considérablement les coûts de construction et d'entretien des voies.

« L'ART 2.0 favorise la polyvalence des sources d'énergie, en s'adaptant aux batteries au lithium à charge rapide, aux supercondensateurs, à l'énergie à l'hydrogène et aux systèmes de caténaires aériens, adaptés à divers besoins opérationnels, a souligné Xiao Lei. L'ART 2.0 alimenté à l'hydrogène offre une autonomie de conduite maximale de 500 kilomètres. Sa capacité de charge rapide est également impressionnante, ajoutant 20 kilomètres d'autonomie en seulement 5 minutes. »

L'ART 2.0 met en valeur une intelligence et une sécurité inégalées, offrant des capacités de conduite entièrement autonomes. Son système de base atteint le plus haut niveau de sécurité fonctionnelle, SIL4, assurant aux passagers un voyage sûr et fiable.

Les données de CRRC révèlent que la Chine a construit neuf voies pour l'ART, traversant collectivement plus de 15 millions de kilomètres, accueillant plus de 35 millions de passagers et réduisant les émissions de carbone de plus de 24 500 tonnes. De plus, des systèmes pour l'ART ont été déployés aux Émirats arabes unis et en Malaisie.

« Nous sommes déterminés à donner au monde les moyens d'agir grâce à une myriade de solutions de systèmes de transport ferroviaire, axées sur l'innovation technologique durable, a déclaré Ma Yunshuang, président de CRRC Corporation. Notre vision est de favoriser un écosystème mondial où les solutions de CRRC sont universellement acceptées. »

À l'avenir, CRRC s'engage à faire progresser le développement durable mondial en favorisant la transformation numérique, intelligente et respectueuse de l'environnement de l'équipement de transport ferroviaire. L'entreprise vise à offrir des options de transport plus intelligentes, pratiques et confortables, améliorant ainsi l'expérience de voyage des passagers du monde entier.

Personne-ressource pour les médias : CRRC Media, [email protected]