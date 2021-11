Croix Bleue Medavie remporte le prix Life and Health Insurer of the Year

TORONTO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est très heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le prix Life and Health Insurer of the Year, qui souligne l'excellence du service à la clientèle et des régimes d'assurance, dans le cadre de la sixième édition des prix Insurance Business Canada annuels.

Les prix présentés par Insurance Business visent à reconnaître les professionnels et les entreprises du domaine de l'assurance pour leurs réalisations exceptionnelles, leurs pratiques exemplaires et leur leadership au cours des 12 derniers mois.

Le prix Advocis Life and Health Insurer of the Year est remis à la compagnie d'assurance vie et de régimes de soins de santé canadienne qui se distingue par les produits de première qualité qu'elle offre à ses clients et aux entreprises et son service à la clientèle remarquable.

« Cette reconnaissance est un grand honneur pour notre entreprise et une belle preuve du travail acharné de notre équipe et de son dévouement envers l'excellence du service et la conception de produits novateurs, déclare David Adams, vice-président, Développement des affaires. Je souhaite profiter de l'occasion pour féliciter les autres finalistes et applaudir le leadership extraordinaire dont ils font preuve dans le secteur de l'assurance vie et des régimes de soins de santé. »

Croix Bleue Medavie est sélectionnée dans cette catégorie pour la deuxième année consécutive.

« Le prix Advocis Life and Health Insurer of the Year a été créé pour applaudir l'entreprise qui offre les produits et le service à la clientèle exemplaires que les membres de population canadienne méritent, affirme Greg Pollock, président-directeur général d'Advocis. Félicitations à Croix Bleue Medavie pour son travail remarquable en 2021 et merci à tous les finalistes pour leurs contributions exceptionnelles. »

Elle était aussi finaliste pour le prix Excellence in Corporate Social Responsibility, remis à une organisation ayant apporté une contribution exceptionnelle en temps, en leadership et en soutien financier pour aider des causes et des collectivités.

Les gagnants ont été annoncés le 18 novembre 2021, lors de la clôture du gala de remise de prix virtuel de deux jours.

Pour connaître la liste complète des gagnants, visitez le www.ibawards.ca (en anglais seulement).

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de soins de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

