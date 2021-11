Croix Bleue Medavie consolide son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion grâce à une nouvelle couverture

L'assureur annonce la création d'une couverture de l'affirmation du genre pour aider ses adhérents dans leur processus de transition

TORONTO, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Nous vivons dans une société marquée par la diversité : diversité de cultures, de langues, d'origines ethniques et de genres. Aujourd'hui, dans le cadre de ses efforts constants pour soutenir une main-d'œuvre canadienne diversifiée, Croix Bleue Medavie bonifie son offre d'assurance pour y ajouter la couverture de l'affirmation du genre.

« Notre soutien aux adhérents ou aux membres de leur famille en transition est l'un des exemples des mesures que nous avons prises pour mettre à jour nos régimes d'assurance afin de mieux refléter la population que nous servons », précise Marc Avaria, vice-président de la Gestion des produits et de l'invalidité à Croix Bleue Medavie. « L'ajout de la couverture de l'affirmation du genre à notre offre permet à nos adhérents d'avoir un meilleur accès à des services et à des ressources financières pendant leur processus de transition. »

Les adhérents admissibles des groupes offrant cette option de Croix Bleue Medavie auront accès à la couverture d'un large éventail de traitements complémentaires à ceux financés par les programmes gouvernementaux. La couverture s'ajoute aux efforts récents de l'entreprise pour adopter un langage plus inclusif, un processus pour lequel elle a analysé tous les outils et toutes les communications à l'intention des adhérents afin de veiller à ce que son matériel, ses conversations avec la clientèle, ses communications et ses formulaires du secteur privé soient plus inclusifs.

« Nous essayons de saisir toutes les occasions de devenir un partenaire de solutions de santé plus inclusif, confie Marc Avaria. La couverture de l'affirmation du genre et la mise à jour de notre langage en sont d'excellents exemples, puisque nous voulons nous assurer d'offrir à nos adhérents des choix et un langage plus inclusifs quand vient le temps d'accéder à leur régime d'assurance. Nous voulons aussi favoriser une culture dans laquelle les membres de notre personnel se sentent à l'aise d'être leur véritable moi au travail. »

Depuis les dernières années, la différence entre le genre (comment une personne s'identifie) et le sexe (comment une personne est identifiée biologiquement à la naissance) est beaucoup mieux comprise et acceptée au sein de la société. C'est dans ce contexte que Croix Bleue Medavie a commencé à mettre à jour ses lettres et ses formulaires pour qu'ils soient plus inclusifs. Nous retirons donc notamment dans les nouvelles versions des formulaires toutes les mentions de genre et adoptons un vocabulaire plus neutre. Nous avons aussi formé et outillé les membres de notre personnel pour nous assurer que toutes les communications à la clientèle et aux adhérents reflètent notre philosophie plus inclusive.

Pour appuyer son cheminement vers la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), Medavie s'est associée avec le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI). Cet organisme progressiste à vocation sociale aide ses partenaires à être plus inclusifs, à éviter les préjugés et la discrimination et à percevoir la diversité comme un atout et non comme un obstacle.

« Les employeurs progressistes avec qui nous nous associons, comme Medavie, jouent un rôle important dans la création d'une société plus inclusive », observe Michael Bach, fondateur du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. « Nous applaudissons toutes les organisations qui tentent d'adopter des initiatives visionnaires pour répondre aux besoins de leur personnel et de leur clientèle issus de la diversité. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer le bien-être de la population canadienne

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

