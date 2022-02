OTTAWA, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Les agriculteurs et les producteurs canadiens contribuent pour près de 140 milliards de dollars à notre économie nationale et représentent plus de 2 millions d'emplois à l'échelle du pays. Malgré les nombreux défis auxquels les producteurs agricoles canadiens ont été confrontés en 2021, ceux-ci ont travaillé sans relâche pour veiller à ce que le secteur agricole demeure un moteur de l'économie canadienne et aide le Canada à reconstruire en mieux.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a terminé ses prévisions du revenu agricole pour 2021 et 2022, et les résultats démontrent que le revenu agricole canadien a atteint un niveau record en 2021.

Malgré la pandémie de COVID-19, la sécheresse dans l'Ouest canadien, les inondations en Colombie-Britannique et d'autres perturbations commerciales, l'ensemble du secteur agricole a connu une croissance en 2021 et devrait maintenir un bon rendement en 2022. Même si chaque exploitation agricole fait face à des circonstances uniques et aura vécu la dernière année différemment, cette croissance continue du revenu agricole global montre que le secteur est résilient face aux perturbations importantes.

Le revenu net pour 2021 devrait avoir augmenté de 49 %, passant de 17,8 milliards de dollars en 2020 à 26,6 milliards de dollars en 2021, principalement en raison de la hausse du prix des produits de base. Cela représente un nouveau record, dépassant le bilan établi en 2020. Bien que la sécheresse dans l'Ouest canadien ait causé des pertes de production importantes, les prix des céréales et des oléagineux ont augmenté de manière considérable. Ainsi, les recettes globales des cultures devraient avoir augmenté de 17 %. Dans le secteur de l'élevage, les prix des porcs étaient très élevés, ce qui a contribué à une augmentation de 15 % des recettes. Les paiements au titre des programmes devraient également avoir augmenté en raison de la hausse des paiements d'assurance-récolte. Bien que les prix des intrants devraient également avoir augmenté en 2021, la croissance des recettes devrait avoir dépassé celle des dépenses.

De plus, le revenu net d'exploitation moyen par exploitation agricole devrait avoir augmenté de 59 % en 2021, passant de 91 500 $ en 2020 à 145 000 $ en 2021. Le revenu familial agricole moyen devrait avoir augmenté de 27 % pour atteindre 229 000 $ en 2021.

En ce qui concerne 2022, le revenu net devrait diminuer de 25,8 % pour atteindre 19,7 milliards de dollars en raison des répercussions de la sécheresse qui a sévi dans l'Ouest canadien en 2021 sur l'approvisionnement du marché pendant la première moitié de l'année. Bien qu'on puisse penser qu'il s'agit d'une baisse substantielle, elle est relative aux niveaux records de 2021; la prévision pour 2022 serait encore la deuxième meilleure année jamais enregistrée. La valeur nette moyenne des installations agricoles au Canada devrait également rester stable en 2022.

Lorsque l'on se fonde sur les prévisions et le rendement record de cette année, on constate une fois de plus que le secteur agricole et agroalimentaire est solide au Canada. Malgré les répercussions des conditions météorologiques extrêmes, la pandémie mondiale et les perturbations commerciales, le secteur reste un moteur de croissance résilient et il joue un rôle clé dans la relance de l'économie canadienne.

Citation

« Bien que la dernière année ait été particulièrement difficile pour les productrices et producteurs agricoles touchés par une multitude de perturbations, les prévisions du revenu agricole montrent à quel point notre secteur peut être résilient face à des défis sans précédent. Notre gouvernement continuera de soutenir et de défendre les agriculteurs canadiens qui jouent un rôle essentiel dans la croissance de notre économie, de notre PIB et de nos exportations tout en nourrissant les familles canadiennes. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le revenu net est le principal paramètre utilisé par Agriculture et Agroalimentaire Canada pour mesurer le revenu agricole.

Le revenu net pour 2020 a atteint un niveau record de 17,8 milliards de dollars, grâce à une récolte record de céréales malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19. De plus, la valeur des capitaux propres agricoles a augmenté de 4,4 % pour atteindre 563,2 milliards de dollars.

Les chiffres réels définitifs pour 2021 devraient être publiés par Statistique Canada plus tard au printemps. Statistique Canada publiera les recettes du quatrième trimestre de 2021 le 28 février, et ses estimations du revenu agricole pour 2021 le 25 mai. Les prochaines prévisions d'Agriculture et Agroalimentaire Canada s'appuieront sur ces publications; elles seront mises à jour pour 2022 et seront établies pour 2023.

Liens supplémentaires

Résultats des prévisions du revenu agricole pour 2021 et 2022

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]