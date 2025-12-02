Croissance importante des titulaires d'un diplôme universitaire dans l'emploi salarié

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Entre 2006 et 2024, le nombre de personnes ayant une formation universitaire (baccalauréat et plus) qui occupent un emploi salarié a presque doublé, pour se fixer à plus d'un million en 2024. La hausse a été plus forte chez les femmes (+ 300 000) que chez les hommes (+ 210 000). Ces changements entraînent une part grandissante des titulaires d'un diplôme universitaire sur le marché du travail, en particulier chez les femmes (46 % en 2024).

La part des personnes diplômées universitaires occupant un emploi correspondant à leur niveau d'études n'a pas changé

Part de l’emploi salarié occupé par des personnes ayant une formation universitaire (baccalauréat et plus) selon le genre, personnes de 25 à 54 ans, Québec, 2006-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Une majorité de personnes diplômées universitaires occupent des emplois correspondant à leur niveau d'études. En 2024, cette part se situe à environ 66 % chez les femmes et à environ 59 % chez les hommes. Chez les personnes nées au Québec ou ailleurs au Canada, la part est toutefois passée d'environ 66 % en 2006 à 74 % en 2024.

L'avantage salarial des personnes occupant un emploi exigeant un diplôme universitaire s'accroît depuis 2006

En 2006, chez les femmes occupant un emploi de niveau habituellement universitaire et qui étaient âgées de 25 à 29 ans, l'avantage salarial par rapport à celles ayant un emploi exigeant tout au plus un diplôme d'études secondaires était de 63 %. En 2024, alors que ces femmes avaient entre 43 et 47 ans, l'avantage salarial s'est fixé à environ 93 %. Chez les femmes âgées de 30 à 34 ans en 2006, l'avantage est passé d'environ 78 % à 99 % durant la même période. Chez les hommes, l'avantage salarial s'est considérablement accru dans ces deux groupes d'âge, surtout chez les 25-29 ans, où il est passé de 53 % en 2006 à 92 % en 2024.

Pour en savoir plus sur l'emploi et la rémunération chez les personnes diplômées universitaires

Consultez le bulletin complet qui présente plusieurs données complémentaires, notamment sur la rémunération horaire moyenne selon le niveau d'études et selon le statut migratoire.

