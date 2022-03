Crise en Ukraine - L'Opposition officielle demande à l'administration Plante de se préparer à l'arrivée de réfugiés

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les élu.e.s d'Ensemble Montréal demandent à l'administration Plante de se préparer à héberger les réfugiés ayant fui la guerre en Ukraine avec la mise en place d'un plan d'action. Cette demande fait suite à l'annonce d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) visant à faciliter leur arrivée.

« En tant que deuxième métropole en importance au pays, Montréal sera inévitablement appelée à accueillir des réfugiés. Plus la Ville sera préparée, plus il sera facile de les accompagner dans leurs besoins », a déclaré le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Aref Salem.

Ensemble Montréal demande à l'administration de remettre en place le Comité de coordination montréalais qui avait été créé en 2015 pour l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens, et ce, avec le mandat d'identifier les lieux d'hébergement qui pourraient être dédiés aux réfugiés de la guerre en Ukraine. Le parti appelle également l'administration à mettre en place un formulaire en ligne afin de recenser les propositions d'aide des Montréalais à cet effet.

« J'ai moi-même immigré à Montréal en 1990 alors que la guerre frappait le Liban et je peux vous dire que c'est déjà très difficile d'arriver dans un nouveau pays après avoir tout perdu et vécu un traumatisme. La façon dont les réfugiés sont accueillis et la rapidité avec laquelle ils sont pris en charge peut faire une grande différence dans l'atténuation du choc qu'ils doivent vivre », a ajouté M. Salem.

Une motion en ce sens sera déposée par l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal au prochain conseil municipal, le 21 mars.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278