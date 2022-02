MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des révélations troublantes sur le recyclage à Montréal, l'Opposition officielle appelle l'administration Plante à rendre des comptes aux Montréalais.es et à faire preuve de plus de transparence dans ce dossier. Les élu.e.s d'Ensemble Montréal déposeront une motion lors du prochain conseil municipal pour demander la tenue d'une séance plénière par le Service de l'environnement afin que celui-ci présente un plan de match pour l'amélioration de la performance des centres de tri montréalais.

« Depuis 2018, près de 35 M$ de fonds publics ont été déboursés par la Ville de Montréal dans une entreprise qui a fait faillite et dans un nouveau centre de tri dysfonctionnel, avec des ballots surcontaminés envoyés en Inde. Il est temps que l'administration Plante soit imputable de sa gestion et qu'elle fasse la preuve que l'environnement n'est pas qu'un simple slogan pour son parti », a déclaré Aref Salem, chef de l'Opposition officielle.

Les élu.e.s d'Ensemble Montréal sont d'autant plus inquiets que les réponses de l'administration Plante aux révélations des journalistes laissent paraître plusieurs contradictions. La responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, s'est dite « bouche bée » lors du visionnement du reportage mené par Enquête portant sur le haut taux de contamination des ballots montréalais alors que l'administration reçoit pourtant les rapports mensuels de Ricova. On peut également se demander pourquoi l'administration a déclenché un audit il y a plusieurs mois tel que le révélait La Presse+ du 6 février si tout semblait bien se porter à ses yeux dans les centres de tri.

« La vérité, c'est que sans l'excellent travail d'enquête des journalistes, l'administration Plante aurait continué de faire croire aux Montréalais que tout est beau au niveau du recyclage. Est-ce que les Montréalais recyclent pour rien? Au-delà des beaux discours sur l'environnement, qu'est-ce qui se fait réellement? Nous voulons des explications et un plan d'action », a ajouté Stéphanie Valenzuela, porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'environnement.

La motion demande également le dévoilement des rapports envoyés mensuellement par Ricova à la Ville de Montréal et que cette dernière détermine un échéancier clair pour diminuer drastiquement le taux de contamination des ballots de papiers qui sortent des centres de tri montréalais.

Rappelons qu'une demande similaire avait été présentée par Ensemble Montréal en 2020, mais que celle-ci avait été rejetée suite au vote en défaveur des élus majoritaires de Projet Montréal. L'Opposition appelle l'administration à faire les choses autrement cette année afin de redorer l'image de la métropole jusqu'à l'international et de rebâtir la confiance des Montréalais.es.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278