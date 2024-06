MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - À quelques semaines du 1er juillet, la situation des locataires continue de se dégrader, particulièrement chez les personnes à faible revenu. C'est ce qu'indiquent d'ailleurs les données de la plus récente mesure du revenu résiduel de Centraide du Grand Montréal.

Cette mesure annuelle combine plusieurs indicateurs afin de suivre le revenu pour couvrir les dépenses courantes et ainsi quantifier le manque à gagner des ménages. Le revenu annuel dont doivent disposer les locataires pour répondre à leurs besoins essentiels (se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer) s'élève cette année à 31 000 $ dans le Grand Montréal. À la lumière du revenu résiduel de cette mesure, quelque 310 000 ménages n'auraient pas un revenu suffisant pour payer leurs besoins de base, soit 18 000 de plus estimés que l'an dernier.

Centraide du Grand Montréal a créé la mesure du revenu résiduel en mai 2023 en collaboration avec McKinsey & Company dont le mandat pro bono consistait à établir des indicateurs de l'évolution de la situation du logement dans le Grand Montréal à l'occasion de l'événement Agir ensemble pour le logement, ralliant la société civile et les trois paliers de gouvernement. Centraide a depuis poursuivi des collaborations avec des partenaires d'horizons différents pour identifier des pistes de solutions, souvent novatrices, qui émergent de la société civile.

« Les coûts trop élevés des logements et leur pénurie actuelle accroissent les besoins de la population et par le fait même, la pression sur le milieu communautaire », affirme Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Nous avons renforcé notre soutien financier aux comités logements afin d'accompagner des milliers de locataires confrontés à des difficultés pour se loger. Ces problèmes ont des effets dominos sur d'autres enjeux sociaux, comme la santé mentale, le développement des enfants, la violence conjugale et l'itinérance. Il est impératif de continuer à additionner les solutions pour faire face à cette crise humaine. »

La société civile se mobilise

Des acteurs clés des secteurs public, privé et communautaire, ainsi que des citoyens, se mobilisent vers des solutions pour contrer la crise du logement. Parmi les réalisations :

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. En 2023, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds recueillis. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide, visitez centraide-mtl.org .

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]