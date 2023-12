Crise des médias : grand rassemblement en soutien aux travailleuses et travailleurs des médias

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et travailleurs ont pris part à un rassemblement qui a eu lieu sur la rue Alexandre-DeSève, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine à Montréal, au cœur même du quartier où sont regroupés une grande partie des médias montréalais. Parmi les participant(e)s se trouvaient des salarié(e)s de Radio-Canada, TVA, Astral Media, RDS et Vidéotron ainsi que des représentant(e)s politiques. Ces personnes se sont réunies pour dire haut et fort qu'elles ne baissaient pas les bras et que tout devait être fait pour sauver ce secteur crucial pour notre démocratie.

« Nous vivons présentement des moments très difficiles et assistons à la poursuite du déclin continu des institutions médiatiques et culturelles québécoises. Après l'annonce de la suppression de 600 emplois à CBC/Radio-Canada, de la mise à pied de plus de 450 travailleuses et travailleurs au Groupe TVA et des coupes dans différentes salles de presse, il va sans dire que nous traversons, plus que jamais, une crise des médias. Cependant, des solutions existent. Il faut absolument que des gestes concrets de la classe politique soient posés pour éviter d'être " américanisé " dans quelques années », de déclarer Carl Beaudoin, président du SCFP 687.

En effet, les gouvernements provincial et fédéral sont venus en aide aux salles de nouvelles de certains journaux en trouvant des solutions innovantes. Plusieurs d'entre eux ont été notamment transformés en coopératives et ils sont toujours en activité aujourd'hui.

« Pour soutenir les médias dits électroniques, des solutions sont possibles, par exemple avec une réglementation adéquate par le CRTC. Il est certain que les gouvernements devront s'en mêler, car les enjeux sont beaucoup trop importants », de rappeler le conseiller syndical du SCFP, Steve Bargoné.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815