Crise de l'itinérance: QS propose de convertir les églises vacantes en refuges

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Face à la crise humanitaire de l'itinérance et aux enjeux de cohabitation de plus en plus difficiles, Québec solidaire accuse la CAQ d'avoir abandonné Montréal. La porte-parole de Québec solidaire demande à François Legault de se ressaisir et de présenter un plan d'urgence permettant la conversion d'églises en refuges d'urgence administrés par les CIUSSS.

« Pendant la pandémie, on a su mobiliser gymnases, bibliothèques et arénas pour y installer des centres de vaccination en un temps record. Aujourd'hui, la crise de l'itinérance est une véritable crise humanitaire et la CAQ de François Legault abandonne Montréal. Il faut agir avec le même sentiment d'urgence en faisant d'une pierre deux coups: convertir des églises vacantes en ressources pour les gens qui n'ont pas de toit sur leur tête. J'interpelle le premier ministre François Legault avec une solution tangible pour prévenir que des personnes doivent dormir dehors et pour améliorer les enjeux de cohabitation dans la métropole. Qu'est-ce qu'il attend? », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, lors d'un point de presse devant l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, dans le quartier Centre-Sud.

L'Église catholique ouverte à la proposition

Dans le cadre des consultations de l'Office de consultations publiques de Montréal (OCPM) sur l'itinérance et la cohabitation sociale à Montréal, le Comité de pastorale sociale Centre-Sud/Hochelaga-Maisonneuve a d'ailleurs déposé un mémoire comprenant une proposition concrète: offrir une église par quartier pour en faire des haltes-chaleur en hiver.

« Chaque jour, pour se rendre au travail, les Montréalais et Montréalaises passent devant des églises inoccupées, mais ils passent aussi devant des dizaines de personnes itinérantes qui ont dû dormir dans la rue, faute de places dans les refuges. Le sous-sol de l'église devant laquelle je me tiens présentement est vacant et pourrait rapidement accueillir un refuge d'urgence. J'ai eu la chance d'échanger avec le diocèse de Montréal, et ils se montrent ouverts à cette idée. Il ne manque que la volonté politique pour concrétiser cette solution. Le gouvernement doit prendre les devants et présenter un plan avec les CIUSSS pour transformer ces espaces », a ajouté Guillaume Cliche-Rivard qui, en compagnie de la députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques Manon Massé, a déposé un mémoire à l'OCPM sur l'itinérance en février dernier.

Rappelons que la démonstration a été faite que le patrimoine religieux pouvait faire partie de la solution. Des ressources telles le Centre des femmes de convictions, l'Amour en action et la Mission Saint-Michael, par exemple, sont présentement toutes établies dans des églises ou dans leurs bâtiments connexes.

Voici, en rappel, les différentes propositions de Québec solidaire en matière d'itinérance dans la dernière année:

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]