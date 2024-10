Itinérance: Québec solidaire veut que personne ne dorme dehors cet hiver

MONTRÉAL, le 5 oct. 2024 /CNW/ - À quelques semaines de l'hiver, le responsable solidaire en matière d'Itinérance, Guillaume Cliche-Rivard, demande à la CAQ de prendre ses responsabilités vis-à-vis la crise de l'itinérance en créant des haltes-chaleur dès maintenant et en pérennisant le financement aux organismes qui mettent déjà en place ces mesures.

« La CAQ ne prévoit du financement que pour 1400 places en hébergement alors qu'il y a beaucoup plus que 4000 personnes itinérantes à Montréal. Cet hiver, sans grande surprise, il fera froid et on ne peut pas l'empêcher, mais le gouvernement peut s'assurer que personne ne soit obligé de dormir dehors. Je demande à la CAQ de prendre ses responsabilités dès maintenant et de mettre en place des haltes-chaleur. De plus, je demande à la CAQ d'être au rendez-vous en assurant l'argent pour les prochaines années aux organismes, car chaque année, le financement arrive à la dernière minute! », a déclaré M. Cliche-Rivard.

Améliorer la cohabitation

Québec solidaire dénonce également que le manque de places en halte-chaleur force les personnes en situation d'itinérance à se réfugier dans les lieux publics comme les bouches de métro, brimant leur dignité humaine, tout en affectant grandement la cohabitation et à la cohésion sociale.

« Plus il manquera de ressources, plus il y aura des enjeux de cohabitation sociale dans nos quartiers. Les groupes et les citoyens m'en parlent quotidiennement et je partage leurs inquiétudes. Leurs craintes et appréhensions sont légitimes et la meilleure façon de les apaiser est par la création de davantage de ressources accompagnant les personnes les plus vulnérables », a complété M. Cliche-Rivard.

