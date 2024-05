Crise de l'habitation : un manque d'optimisme important chez les entrepreneur.e.s, selon un sondage exclusif

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - À la suite de son enquête semestrielle, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) met en lumière les préoccupations et le manque de confiance de ses membres concernant leur volume d'activités à court terme.

Cette enquête réalisée (n=1 017) auprès des entrepreneur.e.s de l'APCHQ, vise à identifier les défis auxquels ils et elles sont confronté.e.s, notamment les projets bloqués, les difficultés liées au manque de main-d'œuvre, la charge réglementaire, l'approvisionnement, etc.

« Nos entrepreneur.e.s ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur volume d'activités à court terme. Nous espérons que les mesures gouvernementales annoncées, dont le Plan du Canada sur logement, redonneront confiance à nos entrepreneur.e.s et permettront d'accentuer leur volume d'affaires. Cette reprise est attendue avec impatience pour faire face à la crise historique de l'habitation », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

De nombreux obstacles provoquant une faiblesse du volume d'activité

Le volume d'activité des entrepreneur.e.s est en déclin, particulièrement dans le secteur de la construction neuve avec un taux de 42 %, indiquant une baisse par rapport à la même période en 2023. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, comme les délais d'émission de permis, les approbations des comités consultatifs d'urbanisme (CCU) et les autorisations environnementales qui viennent retarder ou bloquer les nouveaux projets. De plus, le manque d'optimisme persiste avec des difficultés d'approvisionnement qui demeurent, notamment pour les composantes « sur mesure », telles que les portes et les fenêtres.

Une vision pessimiste à court terme : peu de demandes pour stimuler l'offre

La part des entrepreneur.e.s qui ont une vision optimiste à long terme et qui estiment que leurs activités se maintiendront, est très faible. Seulement 16 % des entrepreneur.e.s en construction neuve jugent l'achalandage dans leur bureau de vente comme étant « bon ». À peine 17 % de ceux et celles qui œuvrent en rénovation ont l'équivalent d'au moins six mois de contrats à l'avance dans leur carnet de commandes.

Les principaux obstacles, selon les entrepreneur.e.s, sont les conditions actuelles du marché qu'ils et elles jugent comme étant « moyennes » ou « mauvaises », en particulier dans le domaine de la construction résidentielle. Pour faire face à ces enjeux et accroître la productivité, les entrepreneur.e.s insistent sur la nécessité de réduire la charge réglementaire et les délais administratifs, et de mieux valoriser la polyvalence.

L'APCHQ appelle les autorités gouvernementales et les parties prenantes à poursuivre leur travail collaboratif afin d'accélérer les mises en chantier et les rénovations nécessaires pour résoudre la crise de l'habitation.



