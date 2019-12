Crise dans le CISSS du Bas-Saint-Laurent : le SCFP demande une rencontre urgente avec la ministre de la Santé et s'adresse au CA de l'établissement

RIMOUSKI, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le SCFP sonne l'alarme sur le manque criant de personnel dans le CISSS du Bas-Saint-Laurent en intervenant devant le CA de l'établissement aujourd'hui et en réclamant une rencontre urgente avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, pour lui faire part des problématiques et des solutions à envisager avant qu'il ne soit trop tard. Le service aux usagers et usagères est certainement touché par cette gestion déficiente des effectifs et la situation se dégrade à l'approche des fêtes.

« Les citoyens et citoyennes du Bas-Saint-Laurent méritent mieux! Très prochainement, ces personnes n'auront plus accès au même niveau de service qu'ailleurs compte tenu de la pénurie de personnel. Toutefois, nous avons des solutions à proposer. Elles ne sont pas nécessairement financières, mais plutôt d'ordre organisationnel. Il n'y a malheureusement pas d'écoute de la part de l'employeur et les salarié.e.s s'offusquent du manque d'ouverture devant cette crise », de dénoncer la présidente du SCFP 5007, Johanne Campagna.

« Certes, le réseau de la santé dans son ensemble vit des problématiques liées à l'attractivité des postes, mais la situation au CISSS du Bas-Saint-Laurent se détériore à un rythme alarmant. Les démissions pleuvent et il n'y a pas de remplacement. Plus du tiers des postes ne trouvent pas preneur et au-delà de 80 % d'entre eux sont en CHSLD », d'ajouter Yanick Proulx conseiller syndical du SCFP.

Le SCFP 5007 représente des milliers de salarié.e.s qui sont aussi des citoyens et citoyennes du

Bas-Saint-Laurent, lesquels sont très inquiets pour l'avenir de leur CISSS.

