Crise climatique et le dernier rapport du GIEC - Désirée McGraw affirme que le budget de la CAQ est déconnecté

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le budget présenté par le gouvernement caquiste, hier, ne tient pas compte de ce que nous dit la communauté scientifique au sujet de la crise climatique. Dimanche dernier, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié son dernier rapport, le plus inquiétant à ce jour. Surnommé le « Guide de survie pour l'humanité », le rapport nous met en garde : « Une fenêtre d'opportunité se referme rapidement pour assurer un avenir viable et durable pour tous ». Le rapport nous dit que si les gouvernements du monde entier refusent de prendre des mesures audacieuses pour réduire rapidement leurs émissions de carbone, nous épuiserons rapidement notre budget carbone et entrerons dans une période d'instabilité mondiale sans précédent.

Pourtant, mardi, le gouvernement de la CAQ a présenté un budget qui semble ignorer totalement l'urgence contenue dans le rapport du GIEC. Alors que le rapport nous dit que nous devons réduire considérablement nos émissions avant 2030, le budget de la CAQ indique que nous n'atteindrons même pas notre objectif non ambitieux d'une réduction de 37,5 %. Alors que le rapport nous exhorte à accroître notre capacité en matière d'énergie propre et à améliorer l'efficacité énergétique globale, ce dernier budget prévoit très peu d'investissements dans l'une ou l'autre de ces solutions essentielles.

Aujourd'hui, la députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Désirée McGraw, a présenté une motion, appuyée par tous les autres partis d'opposition, qui reconnaît que : l'essentiel des sommes prévues au budget 2023-2024 en matière de réduction des gaz à effet de serre provient de sources dédiées comme le marché du carbone; et que le gouvernement ne fait qu'investir des sommes déjà prévues et qu'il ne s'agit pas d'un effort gouvernemental réel à la hauteur de la crise climatique telle qu'illustrée par les rapports successifs du GIEC. Le gouvernement a malheureusement rejeté cette motion.

« Le budget de la CAQ ne considère pas l'avenir de nos jeunes, tant dans le domaine de l'économie, de l'éducation ou de l'environnement. J'ai décidé de m'impliquer en politique active afin d'aider à préparer la prochaine génération au succès et de les accompagner dans la lutte contre la crise climatique. Le premier projet de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale garantit le droit à un environnement sain comme un droit fondamental dans notre Charte québécoise et la première motion que j'ai déposée porte sur les changements climatiques et la nécessité d'une action gouvernementale audacieuse pour faire face à cette crise. Bien que le gouvernement n'ait pas appuyée ma motion, je suis fière de l'avoir déposée. En effet, l'un de nos rôles comme législateur, c'est de prendre soin non seulement des générations actuelles, mais aussi des générations futures. »

- Désirée McGraw

Députée de Notre-Dame-de-Grâce

Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

Porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune et de parcs

