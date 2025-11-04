Le chef de la direction, Joe Creed, présente les outils qui permettront à Caterpillar de passer du statut de fabricant d'équipements traditionnels à celui d'innovateur de haute technologie

ARLINGTON, Virginie, 5 novembre 2025 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que Joe Creed, chef de la direction de Caterpillar, sera l'un des principaux conférenciers au salon CES 2026, l'événement technologique le plus important au monde. Fort d'un siècle d'expérience et de technologie, Caterpillar redéfinit les capacités des équipements lourds, créant ainsi pour ses clients des moyens nouveaux, plus performants et plus sûrs de creuser, d'extraire, de construire, d'alimenter et d'évoluer. Caterpillar dévoilera ses dernières avancées en matière d'IA, d'apprentissage automatique et de fonctionnalités autonomes, et annoncera de nouvelles innovations, de nouveaux partenariats et de nouveaux investissements.

Joe Creed, chef de la direction de Caterpillar Logo de Caterpillar

« Le CES est le lieu où les innovateurs se rencontrent et où les idées audacieuses prennent vie, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA. Je suis ravi d'accueillir le chef de la direction Joe Creed et Caterpillar sur la scène principale du CES pour montrer comment la technologie transforme notre façon de construire. »

Célébrant son centenaire en 2025, Caterpillar profitera de son discours au CES 2026 pour donner le coup d'envoi aux 100 prochaines années en mettant clairement l'accent sur la technologie. M. Creed et d'autres dirigeants de l'entreprise spécialisés dans le numérique et la technologie expliqueront comment les nouvelles approches technologiques répondront aux besoins d'aujourd'hui et anticiperont les défis de demain, offrant ainsi une valeur ajoutée permanente aux clients. De la terre aux données, Caterpillar présentera son évolution dans le domaine des machines autonomes et l'impact tangible de l'IA sur le secteur. Caterpillar dote également son personnel d'outils technologiques qui lui permettent de se concentrer sur le service à la clientèle, le développement de produits et l'efficacité opérationnelle.

« Nous nous appuyons sur notre solide héritage en matière d'innovation et développons rapidement nos capacités technologiques avec de nouvelles méthodes qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes, a déclaré M. Creed. Le CES est l'endroit idéal où présenter Caterpillar comme chef de file de la technologie de pointe dans le domaine des équipements industriels dont l'expertise va au-delà du terrassement pour inclure des systèmes intelligents et des plateformes numériques intégrées qui anticipent, font évoluer et optimisent les résultats des clients pour un avenir meilleur. »

Au cours de ses près de 30 années passées dans plusieurs divisions de l'entreprise, M. Creed a acquis une connaissance approfondie des diverses activités et opportunités stratégiques essentielles au renforcement du leadership mondial de Caterpillar. Alors que l'entreprise entame son deuxième siècle d'existence, il s'engage à rendre hommage au riche héritage de l'entreprise, à tirer parti des technologies qui façonneront son avenir et à se concentrer sur son plus grand avantage concurrentiel, à savoir le personnel de Caterpillar.

« J'ai hâte au discours dynamique de Caterpillar au CES, qui explorera le pouvoir de transformation et le potentiel de l'IA dans la construction du monde, a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente, CTA. Nous avons hâte de voir comment Caterpillar fait progresser l'écosystème des technologies de mobilité. »

M. Creed prononcera son discours à 9 h, le mercredi 7 janvier, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Lisa Su d'AMD, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi et Yuanqing Yang de Lenovo prononceront également des discours d'ouverture au CES 2026.

Visitez le kiosque Caterpillar 5019 au Las Vegas Convention Center West Hall pour découvrir les technologies de demain. Inscrivez-vous au CES 2026 pour découvrir comment la technologie transforme chaque industrie.

À propos du salon CES®

Le salon CES est l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs occupent le devant de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le salon CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

