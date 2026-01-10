Le salon mondial de l'innovation connaît un essor sans précédent, redéfinit le champ des possibles dans tous les secteurs d'activité et révèle comment la technologie façonne chaque aspect de notre vie

LAS VEGAS, le 10 janv. 2026 /CNW/ - Le CES® 2026, l'événement technologique le plus influent au monde, met fin à quatre jours de présentations d'innovateurs. Le plus grand CES post-pandémique a accueilli plus de 148 000 participants du monde entier, dont quelque 6 900 représentants des médias. Plus de 55 % des participants au CES étaient des cadres supérieurs, ce qui renforce le statut de l'événement en tant que rendez-vous incontournable pour les leaders et les dirigeants de l'industrie. Le CES 2026 est passé de la théorie à l'application pratique dans la façon dont la technologie s'intègre en toute simplicité dans nos vies. Avec plus de 4 100 exposants, dont quelque 1 200 jeunes pousses, le CES 2026 met en lumière la technologie qui relève certains des plus grands défis mondiaux. Le futur n'est plus en train d'arriver, il est déjà là - et c'est au CES 2026 qu'il a été déployé sur 2,6 millions de mètres carrés nets d'espace d'exposition.

« Le CES est le terrain d'expérimentation le plus influent au monde en matière d'innovation », déclare Gary Shapiro, président exécutif du conseil et chef de la direction de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES. « Le CES est plus qu'une vitrine ; c'est là que la technologie rencontre la communauté, les entreprises et les politiques. Des dirigeants mondiaux, des jeunes pousses et des décideurs politiques se sont réunis pour mettre en évidence les technologies qui définiront la prochaine décennie de croissance économique et de compétitivité. »

Le CES 2026 en quelques chiffres*

Plus de 2,6 millions de pieds carrés nets d'espace d'exposition

Plus de 4 100 exposants, dont quelque 1 200 jeunes pousses

Plus de 148 000 participants, dont plus de 55 000 participants internationaux

Quelque 6 900 représentants des médias, créateurs de contenu et analystes de l'industrie

Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500

Plus de 55 % des participants au CES étaient des cadres supérieurs.

Plus de 400 séances de conférence avec plus de 1 300 conférenciers

Plus de 200 représentants gouvernementaux

Plus de 37 000 articles et contenus

*avant vérification

« L'énergie au CES 2026 a été extraordinaire », déclare Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Le CES rassemble l'écosystème technologique mondial pour un volume inégalé d'ententes, de partenariats et de partage d'idées. L'innovation dévoilée cette semaine dans les domaines de l'IA, de la quantique, de la mobilité, de la robotique, de la santé et bien plus encore souligne que le CES est l'étape mondiale où les idées audacieuses passent de la vision à la réalité. »

Le CES maintient fièrement sa réputation de salon professionnel parmi les plus transparents au monde en adhérant aux normes d'audit rigoureuses établies par l'UFI, l'Association mondiale de l'industrie du salon. Pour assurer l'intégrité de ses rapports, le CES mobilise des vérificateurs indépendants, ce qui renforce la confiance des intervenants. Au printemps, le CES publiera la vérification CES 2026, qui indiquera les chiffres de présence confirmés et plus encore.

Pour connaître tous les faits marquants et les annonces du CES 2026, visitez le Hub de contenu du CES, la salle de presse du CES, le podcast CES Tech Talk et la chaîne YouTube du CES. Retrouvez le discours sur l'état de l'industrie du CES 2026 ici, durant lequel Shapiro et Fabrizio ont partagé la scène avec Cristiano Amon, président et chef de la direction de Qualcomm.

Faits saillants du CES 2026

L'Amérique fête ses 250 ans

À l'approche de son 250e anniversaire aux États-Unis, Rosie Rios, présidente d'America250, a offert un premier aperçu des programmes du super centenaire célébrant l'esprit d'innovation américain et a annoncé une nouvelle initiative nationale, America Innovates, le premier concours national d'entrepreneuriat universitaire au pays.

Accessibilité

Les technologies d'accessibilité visent de plus en plus à éliminer les obstacles quotidiens en rendant les appareils et les environnements plus utilisables pour les personnes de toutes capacités grâce à l'IA, aux technologies portables et aux outils qui favorisent la vie autonome. Les appareils portables comme les lunettes de réalité augmentée, les montres intelligentes et les bagues offrent maintenant une assistance en temps réel, des alertes personnalisées et un suivi de santé avancé, tandis que de nombreux téléphones intelligents intègrent des fonctions comme le sous-titrage en direct,

le grossissement amélioré, l'identification des objets et les tests auditifs à la maison. À la maison, les assistants vocaux, les appareils intelligents et les systèmes de sécurité aident les personnes âgées à vieillir chez elles en toute sécurité, ce qui montre comment l'innovation en matière d'accessibilité améliore la qualité de vie et accroît l'autonomie à l'échelle mondiale.

Parmi les exposants ont figuré : ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Intelligence artificielle

Le monde passe de la transformation numérique à la transformation intelligente, l'IA redéfinissant fondamentalement les activités d'entreprise, les rôles des travailleurs et la vie quotidienne. L'IA génère déjà des gains considérables en productivité, en expérience client et en santé. L'IA évolue sur de multiples fronts, y compris les jumeaux numériques, l'IA agentique, l'IA verticale, l'IA industrielle et l'IA physique en robotique.

Parmi les exposants ont figuré : AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Contenu et divertissement

Les services de diffusion en continu évoluent au-delà du nombre d'abonnés, en mettant l'accent sur l'intégration de l'écosystème, les offres groupées et le contenu original de qualité supérieure pour fidéliser durablement le public. La FAST TV gagne en popularité en tant qu'alternative soutenue par la publicité, tandis que la vidéo sociale au format court redéfinit les habitudes de visionnement. Les entreprises de médias réagissent avec des formats flexibles, des solutions de PI accessibles et des découvertes axées sur l'IA pour définir la prochaine ère du divertissement.

Parmi les exposants ont figuré : Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi, Xumo

Santé numérique

La santé numérique continue de s'accélérer, avec des innovations axées sur l'accessibilité, la détection précoce, la prédiction des résultats et les soins infirmiers virtuels. Au CES 2026, ces percées ont été présentées au Venetian aux côtés des technologies de maison intelligente conçues pour soutenir la vie et le vieillissement chez soi. Qu'il s'agisse d'appareils portables ou de dispositifs de surveillance en vente libre approuvés par la FDA, de télésanté ou d'IA agentique, les solutions de santé numériques élargissent l'accès aux soins, renforcent l'autonomie des consommateurs et soutiennent les cliniciens. Le Digital Health Mixer a attiré des leaders de l'industrie des soins de santé et de la technologie pour favoriser la collaboration et accélérer l'innovation en santé numérique.

Parmi les exposants ont figuré : AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo, Withings

Énergie

Le CES 2026 a présenté des solutions énergétiques de prochaine génération qui peuvent transformer la mobilité, l'industrie et les maisons. Les véhicules électriques à batterie, les piles à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables et les VE à autonomie prolongée ont été présentés dans tous les domaines, des vélos électriques aux véhicules de construction lourds et agricoles. Au-delà du transport, les percées dans le stockage d'énergie par batterie à grande échelle et résidentielle, les dispositifs intelligents de gestion de l'énergie domestique et les systèmes d'alimentation portatifs renforcent la fiabilité du réseau et répondent à la demande croissante. Une expansion est également observée dans les centrales solaires, les petits réacteurs nucléaires modulaires et la fusion nucléaire.

Parmi les exposants ont figuré : Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy, Superheat

Entreprise

Les technologies d'entreprise dépendent maintenant de capacités fondamentales comme la 5G, l'informatique en nuage, la cybersécurité, la robotique et l'intelligence artificielle, qui sont devenues essentielles à la concurrence dans l'économie moderne. Au CES 2026, l'ensemble de la pile d'entreprise était exposé, y compris les puces, l'informatique en périphérie, les technologies mobiles et la solution XR d'entreprise qui renforcent la collaboration, améliorent la productivité et étendent les capacités numériques à l'échelle de la main-d'œuvre et des environnements industriels.

Parmi les exposants ont figuré : Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens, Wisdomain

Mobilité

Les voyages deviennent une expérience plus intelligente, plus sûre et plus élégante. Les véhicules autonomes modernes tirent maintenant parti de capteurs avancés jumelés à des logiciels intelligents et à des outils de cartographie par intelligence artificielle qui s'adaptent en temps réel à la circulation, aux conditions météorologiques et routières pour des trajets plus fluides et plus fiables. L'essor des robotaxis, des navettes autonomes et même des vélos et scooters autonomes élargit les options de mobilité et redéfinit le transport. L'innovation ne se limite pas à la route. L'agriculture, la construction et les technologies industrielles évoluent rapidement, car l'automatisation, l'électrification et l'intelligence artificielle rendent les fermes et les chantiers plus sécuritaires, plus propres et plus durables.

Parmi les exposants ont figuré : BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc., Tensor Auto

Robotique

La robotique a répondu présent au CES 2026 en tant qu'« IA physique », transformant les percées en intelligence artificielle en machines adaptables capables d'offrir des résultats complexes dans le monde réel. L'innovation s'accélère grâce à l'IA analytique, qui permet aux robots de traiter plus de données et de prendre des décisions plus intelligentes, et à l'IA générative, qui alimente la formation fondée sur la simulation afin que les robots apprennent grâce à l'expérience virtuelle plutôt qu'à une programmation rigide. Les robots humanoïdes émergent comme une grande frontière, passant des rôles à tâches uniques aux assistants collaboratifs, tandis que la robotique prend de l'expansion dans l'ensemble des applications domestiques, industrielles, médicales, de la chaîne d'approvisionnement et de mobilité pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la résilience des équipes.

Parmi les exposants ont figuré : Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Lunettes intelligentes et articles vestimentaires

Les articles vestimentaires continuent de croître en valeur dans les domaines de la santé, de la condition physique, de l'accessibilité et du divertissement, grâce à l'essor des lunettes intelligentes et de réalité augmentée ainsi qu'à l'expansion des marchés des lunettes intelligentes et des anneaux intelligents. Au CES 2026, les dernières lunettes intelligentes sont désormais dotées d'interfaces vocales IA génératives pour une utilisation quotidienne mains libres, ainsi que de fonctionnalités comme la traduction en temps réel, l'enregistrement et même les paiements QR. Les appareils portables axés sur la santé gagnent également en popularité, allant des écouteurs-boutons faisant l'objet d'une approbation de la FDA pour des capacités auditives en vente libre aux smartwatches avancées d'ECG et aux anneaux intelligents de plus en plus performants. Ces appareils font l'objet d'une adoption plus large, et les médecins commencent à les recommander pour le suivi de données significatives sur le bien-être.

Parmi les exposants ont figuré : Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Maison intelligente

L'écosystème des maisons intelligentes couvre maintenant les appareils, les assistants, la gestion de l'énergie, le divertissement, les robots et la sécurité grâce à des solutions axées sur le contrôle des consommateurs, la commodité et la durabilité. La personnalisation fondée sur l'IA et l'automatisation prédictive deviennent la norme, ce qui permet aux maisons d'anticiper leurs besoins grâce à une sécurité adaptative, un éclairage, des appareils et des thermostats qui apprennent les routines et optimisent le rendement.

Parmi les exposants ont figuré : Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics, SwitchBot

Jeunes pousses

Eureka Park est l'endroit où les innovateurs, les investisseurs et les médias se présentent pour rencontrer des startups innovantes dans des domaines tels que l'accessibilité, l'IA, la santé numérique, l'entreprise, la robotique et la maison intelligente. Quelque 1 200 jeunes pousses ont lancé leurs produits dans plus de 40 pavillons mondiaux.

Parmi les exposants ont figuré : Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics, Skwheel

Des communautés dédiées dans l'ensemble du Campus CES

Fonderie CES

Les participants ont pris d'assaut la Fonderie CES, une destination centrale pour l'exploration approfondie des technologies de prochaine génération, attirant de véritables foules les 7 et 8 janvier. Axée sur l'IA et la quantique, la Fonderie CES a donné vie aux technologies émergentes grâce à des étapes immersives, à des démonstrations pratiques et à des occasions de connexion organisées. Les participants ont entendu des leaders mondiaux, dont AMD, AWS, Brunswick et Hitachi, tandis que Foundry Demos a présenté des logiciels en action d'innovateurs comme D-Wave Quantum, IBM, Monks et SuperQ. L'événement Céléboration de la Fonderie CES, présenté par IBM, JobsOhio, Vector et Washington, D.C., a mis un terme à l'expérience grâce à un réseautage de haut niveau entre les dirigeants qui façonnent l'avenir.

C Space®

Le C Space au CES 2026 débordait d'énergie et d'idées alors que les spécialistes du marketing, les dirigeants des médias, les créateurs et les chefs de marque ont organisé les séances et les salons de réseautage. Le C Space est l'endroit où les décideurs se rencontrent pour forger des ententes, explorer les tendances et dévoiler les dernières technologies redéfinissant l'industrie. Le C Space Studio a organisé des entrevues individuelles exclusives avec des visionnaires de l'industrie.

Présentations

Les présentations du CES ont présenté des annonces importantes et des perspectives novatrices de certaines vedettes de la technologie.

AMD

La présentation d'AMD a suscité un intérêt extraordinaire, attirant des milliers de participants et remplissant le lieu à pleine capacité, y compris une salle debout. Alors que la demande dépasse l'espace disponible, des milliers d'autres ont diffusé la présentation. Lisa Su, présidente et chef de la direction d'AMD, a discuté de la façon dont le portefeuille de produits d'IA de l'entreprise et de vastes collaborations intersectorielles transforment la promesse de l'IA en un impact réel, soulignant que l'IA est partout et pour tous. Su a dévoilé de nouveaux produits axés sur l'intelligence artificielle, y compris la série Ryzen AI 400 pour les ordinateurs de nouvelle génération, le processeur graphique MI440X pour les entreprises et la plateforme de développement Ryzen AI Halo, mettant l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle depuis les centres de données jusqu'aux appareils périphériques et aux applications réelles avec des partenaires comme OpenAI. Elle a également fourni un aperçu préliminaire de sa plateforme à l'échelle des racks « Helios ». Michael Kratsios, directeur de l'Office of Science and Technology Policy des États-Unis, s'est joint à Su sur scène pour une conversation sur le rôle de la collaboration public-privé dans la promotion de l'innovation, de la compétitivité et des possibilités en matière d'IA. AMD a annoncé un engagement de 150 millions de dollars pour intégrer l'IA dans un plus grand nombre de salles de classe et de communautés.

Siemens

Roland Busch, président et chef de la direction de Siemens AG, a dévoilé des technologies pour accélérer la révolution industrielle de l'IA. Le fondateur et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, s'est joint à Busch sur scène pour élargir son partenariat en vue de construire le système d'exploitation de l'IA industrielle. Siemens a lancé le logiciel Digital Twin Composer pour alimenter le métavers industriel à grande échelle. Athina Kanioura, chef de la direction, Amérique latine et chef mondial de la stratégie et de la transformation de PepsiCo a discuté de la façon dont PepsiCo utilise le logiciel Digital Twin Composer pour simuler des mises à niveau de ses installations aux États-Unis et prévoit une mise à l'échelle mondiale. Siemens a souligné les nouvelles technologies pour accélérer la découverte de médicaments, la conduite autonome et l'efficacité des ateliers de fabrication. Dans le secteur manufacturier, Siemens a annoncé une collaboration pour intégrer l'IA industrielle aux lunettes Meta Ray-Ban IA.

Havas

Au C Space, Yannick Bolloré, chef de la direction et président du conseil de Havas et président du conseil de Vivendi, s'est entretenu avec Jim Stengel pour expliquer comment la convergence de la technologie et de l'ingéniosité humaine ouvre des possibilités créatives sans précédent. Alors que les marques et les créateurs traversent cette nouvelle ère, la collaboration entre la technologie et le talent définira la prochaine vague de narration. Bolloré a également annoncé AVA, une nouvelle plateforme basée sur l'IA, conçue pour aider les équipes à passer de l'état de brèves à celui de percées en un temps record.

Entrevue All-In avec McKinsey et General Catalyst

Jason Calacanis, entrepreneur, investisseur providentiel et coanimateur du balado All-In, aux côtés de Bob Sternfels, associé directeur général mondial chez McKinsey & Company, et d'Hemant Taneja, président et chef de la direction de General Catalyst, ont exploré comment l'IA redéfinit la stratégie, l'investissement et l'innovation, offrant ainsi un aperçu clair des possibilités et des défis à venir pour les entreprises qui traversent ce virage technologique. Le discours principal était un enregistrement en direct du balado All-In .

Lenovo Tech World au Sphere

Lenovo a fait une déclaration audacieuse en apportant son expérience Tech World à l'intérieur de l'emblématique Sphere de Las Vegas. Yuanqing Yang, président et chef de la direction de Lenovo, a présenté une vitrine entièrement immersive axée sur l'IA et les applications du monde réel. Des dirigeants d'AMD, de la FIFA, d'Intel, de Microsoft, de NVIDIA, de Qualcomm et de Sphere se sont joints à lui tout au long de la présentation. De plus, il a annoncé une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle, Lenovo Qira, et dévoilé plusieurs nouveaux appareils dont des ThinkPads dans la gamme d'édition Aura et le premier téléphone pliable de Motorola qui s'ouvre comme un livre, le Razr Fold.

Caterpillar

Joe Creed, chef de la direction de Caterpillar, est entré en scène en annonçant que l'entreprise ne se limite plus à la machinerie lourde, mais qu'elle devient une entreprise de haute technologie. Son discours a brossé un tableau audacieux de l'avenir de Caterpillar, où les technologies de pointe redéfinissent la construction et l'équipement. Creed a annoncé le lancement de l'assistant Cat AI, qui permet aux clients d'acheter, d'entretenir, de gérer et d'utiliser plus facilement leur équipement. Ce lancement redéfinit la façon dont le travail est effectué en combinant les données, l'intelligence artificielle et l'équipement lourd pour aider les clients à améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité.

Tom Hale, chef de la direction d'ŌURA

, s'est joint à Ed Ludlow, de Bloomberg, à l'occasion du dîner des leaders en technologie du CES pour découvrir comment les technologies portables révolutionnent le suivi de la santé personnelle et les caractéristiques démographiques qui favorisent l'adoption. La conversation a mis en lumière la croissance rapide du marché des appareils portables et les occasions importantes à venir alors que la technologie habilite les consommateurs et transforme les soins de santé.

Programmation de la conférence

Le CES 2026 a offert plus de 400 séances de conférence réunissant plus de 1 300 conférenciers.

La phase d'accessibilité du CES, propulsée par Verizon Accessibility, a fait ses débuts au CES 2026. Les conversations ont porté sur la conception inclusive, les technologies portables et la façon dont l'IA peut aider. Des experts d'Amazon, de Meta, de Microsoft et d'autres sont montés sur scène.

Le C Espace a réuni la communauté du marketing et de la publicité. Séances avec des conférenciers de Best Buy, de 3C Ventures et d'autres sujets traités sur les habitudes numériques, la personnalisation et le contenu.

L'espace des créateurs du CES s'est installé dans le Central Hall et a ouvert ses portes à tous les participants. Des séances animées par des experts de l'industrie ont discuté de l'économie créatrice, des partenariats et des mesures.

La Fonderie CES a ouvert ses portes en tant que destination de choix pour les percées en matière d'intelligence artificielle et de quantique. Avec des démonstrations en direct, deux étapes de contenu immersif et des occasions de réseautage inégalées, la première Fonderie CES est l'endroit où les leaders émergents et les noms établis ont convergé pour avoir des conservations sur la façon dont l'IA et la quantique peuvent améliorer notre façon de vivre, de travailler et de communiquer les uns avec les autres. Kratsios et Fabrizio ont exploré comment l'innovation, la collaboration et les politiques orientent le leadership américain en matière d'IA.

Le Sommet sur la santé numérique a réuni l'ensemble de l'écosystème de la santé pour apprendre, réseauter et explorer le rôle que joue la technologie dans l'avancement de la médecine, des soins de santé et du bien-être des consommateurs. Le Dr Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, a discuté des prochaines étapes en matière d'IA, de données, d'innovation en santé numérique, de politiques et de paiement.

La série Great Minds a exploré l'intersection de la technologie et de l'humanité. Parmi les conférenciers figuraient des hauts dirigeants, des philanthropes, des influenceurs, des dirigeants gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital de risque et plus encore.

Le Sommet sur les politiques d'innovation a fait progresser le programme d'innovation de la CTA. Le CES a réuni des décideurs politiques et des invités gouvernementaux du monde entier pour discuter des questions de politique technologique nationale et mondiale, notamment l'IA, la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, etc. Lors des séances de conférence, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, les sénateurs américains, Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) et Jacky Rosen (NV).

Fabrication, un nouveau volet du CES 2026, a présenté des conférenciers comme Jay Timmons, président et chef de la direction de la National Association of Manufacturers (NAM), et Jeannine Kunz, directrice générale et chef de la direction des PME. Les séances portaient sur les technologies, les partenariats et la formation des équipes qui favorisent une fabrication résiliente et concurrentielle. De plus, la vitrine de la fabrication de pointe produite par la CTA et SME, comprenait des technologies d'automatisation, des matériaux de pointe et des logiciels industriels.

La Scène de la mobilité, présentée par Bosch dans West Hall, portait sur les véhicules autonomes, l'expérience dans les véhicules et le métier.

La Scène des jeunes pousses d'Eureka Park a réuni des visionnaires pour discuter de l'IA, de la santé, du financement des entreprises en démarrage et plus encore.

Célébrités au CES

Des ambassadeurs de marque et des conférenciers comme Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am et bien d'autres ont assisté au spectacle. Sans oublier une représentation spéciale au Tech World de Lenovo et une apparition d'Alex Morgan.

Consultez le site du CES ou l'appli CES, sponsorisée par Panasonic, pour suivre les présentations, les sessions et les annonces sur les produits. Consultez la galerie d'images haute résolution et téléchargez le rouleau B. Consultez les nouvelles de cette semaine avec les communiqués de presse de la CTA, y compris le programme CES 2026 Green Grants, America250 au CES et les prévisions du secteur des technologies pour les consommateurs aux États-Unis.

Les innovateurs se retrouveront de nouveau l'an prochain pour célébrer les 60 ans du CES - du 6 au 9 janvier 2027 à Las Vegas.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Apprenez-en davantage sur CES.tech et suivez l'événement sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord dans le domaine de la technologie, la CTA est le secteur technologique. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

