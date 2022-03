Placements Mackenzie fera don de 500 000 $ à des organismes de bienfaisance et annonce un nouveau partenariat à but éducatif axé sur les femmes

TORONTO, le 8 mars 2022 /CNW/ - Pour souligner la Journée internationale des femmes, le programme communautaire Mackenzie Ensemble de Placements Mackenzie s'est engagé à verser la somme de 500 000 $ à des organismes de bienfaisance canadiens qui cherchent à appuyer la sécurité financière des femmes défavorisées. De plus, la société a annoncé un nouveau partenariat à but éducatif avec l'établissement Ivey Business School pour aider le secteur de l'investissement à mobiliser davantage les femmes.

« Nous croyons que le seul moyen d'instaurer la véritable inclusion, d'améliorer l'équilibre hommes-femmes dans notre secteur d'activité et de motiver la nouvelle génération consiste à s'investir pleinement dans le changement, a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. Notre programme Mackenzie Ensemble a été conçu dans le but de créer un milieu de l'investissement plus inclusif en favorisant la collaboration entre hommes et femmes, et cela englobe les conseillers, les investisseurs et l'ensemble du secteur d'activité. »

Engagements

Dans l'optique de la création d'un monde de l'investissement plus inclusif, Mackenzie va modifier le nom de la Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie pour celui de Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble et, au cours des cinq prochaines années, elle consacrera la somme additionnelle de 500 000 $, par le biais de la Subvention Mackenzie Ensemble, à des organismes de bienfaisance canadiens qui viennent en aide aux femmes à faible revenu et à leurs enfants par le truchement de la littératie financière et de l'information. Cet engagement perpétue la tradition de bienfaisance de Mackenzie qui a versé des dons surpassant 13 millions de dollars au cours des 23 dernières années.

Programme « Femmes et gestion d'actif »

En plus de ses engagements caritatifs, Mackenzie Ensemble a créé Initiatives Mackenzie Ensemble pour l'avenir en vue d'investir dans les étudiants et l'avenir du secteur des services financiers. À cet effet, elle a conclu un partenariat avec la Ivey Business School visant à offrir un programme destiné aux femmes dans le domaine de la gestion d'actif. Ce programme a été mis au point en vue dans le but d'inciter un plus grand nombre de femmes à faire carrière dans la gestion d'actif. Il s'agit d'une première au Canada.

À compter de mai 2022, le programme proposera des cours de formation aux étudiants, offrira des stages utiles et favorisera le développement de femmes douées et motivées qui s'intéressent à la gestion de placements, à la finance et au monde des affaires en général.

« S'appuyant sur la relation établie avec la Ivey Business School, Mackenzie est ravie de devenir un partenaire de premier plan dans le cadre du programme « Femmes et gestion d'actif », ajoute Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. Ce programme permettra à un plus grand nombre de femmes d'avoir accès aux possibilités fascinantes qui accompagnent une carrière dans la gestion d'actif et, à ce titre, contribuera à la création d'un réservoir d'investisseuses compétentes. »

Ces nouvelles initiatives, ainsi que le soutien continu de la société au programme Women in Capital Markets' Return to Bay Street, Catalyst, et Gender and the Economy Rotman, servent à renforcer l' engagement continu de Mackenzie visant le changement et l'inclusion dans le monde de la finance en vue de créer un monde davantage investi, ensemble.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 203,2 milliards de dollars au 28 février 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français, Lara Berguglia, 514-994-2382, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]