WINNIPEG, MB, le 7 août 2024 /CNW/ - Partout au pays, les familles comptent sur des services de garde d'enfants de haute qualité, abordables, souples et inclusifs. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Manitoba collaborent pour créer plus de places dans des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, afin de répondre aux besoins des enfants et des familles, peu importe où ils habitent.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Nello Altomare, ont annoncé la création de plus de 950 nouvelles places dans des services de garde abordables du Manitoba. Cela comprend plus de 200 places créées dans trois établissements préfabriqués qui viennent d'ouvrir leurs portes à Lorette, Saint-Adolphe et Stony Mountain; plus de 300 places supplémentaires créées grâce aux nouvelles subventions de fonctionnement et de démarrage, en plus d'un engagement à créer 400 places supplémentaires dans des établissements existants grâce à la Subvention d'aide à l'agrandissement et à la rénovation des centres de garde d'enfants.

Par l'intermédiaire de la Subvention d'aide à l'agrandissement et à la rénovation des centres de garde d'enfants, les gouvernements du Canada et du Manitoba avaient versé plus de 3,4 millions de dollars aux centres de garde d'enfants afin d'agrandir les établissements existants. Dans l'avenir, dans le cadre de cette subvention, plus de 14,5 millions de dollars seront alloués à 14 établissements, ce qui permettra de créer 400 places de plus pour des enfants de moins de 7 ans.

Le programme national de garde d'enfants du Canada permet aux familles du Manitoba d'économiser des milliers de dollars chaque année. Les gouvernements fédéral et provincial font des investissements transformateurs pour bâtir un système qui offre les places dont les familles ont besoin. Les efforts visant à créer 23 000 nouvelles places en service de garde partout dans la province se poursuivent. Près de 3 300 places ont été créées et 5 900 sont prévues, pour un total de 9 200 nouvelles places pour les enfants, de la naissance à 6 ans.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui répond aux besoins des familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en soutenant la main-d'œuvre et en assurant la croissance de l'économie.

Citations

« Nous devons répondre aux besoins des parents et des enfants là où ils se trouvent. Ces nouveaux établissements préfabriqués feront une grande différence pour les familles, en particulier celles qui vivent dans les communautés rurales et autochtones, en leur offrant la flexibilité et le soutien dont elles ont besoin, tout en garantissant à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Les parents savent qu'il peut être difficile de trouver des places en garderie, et c'est encore plus vrai dans les collectivités rurales. Grâce à cet important investissement, nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de parents du Manitoba aient accès aux services de garde d'enfants dont ils ont besoin. »

- Le ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Dan Vandal

« Donner accès à des places dans un service de garde de qualité renforce nos communautés et notre économie et, ce qui est encore plus important, cela enlève un poids aux parents, qui savent que leurs enfants reçoivent des services de qualité. Je suis heureux de célébrer l'ouverture de ces nouveaux établissements et le lancement de programmes qui font en sorte que notre province pourra offrir rapidement des places en garderie pour les familles manitobaines. »

- Le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Nello Altomare

Faits en bref

Le projet d'établissements de garde d'enfants préfabriqués des autorités municipales rurales et autochtones constitue un partenariat novateur entre les gouvernements du Canada et du Manitoba qui permet de construire rapidement des garderies de grande qualité. Ce projet aura créé au total 1 970 nouvelles places en service de garde dans 25 communautés rurales et des Premières Nations entre 2022 et 2026. La construction de dix établissements préfabriqués est presque terminée dans les régions rurales du Manitoba . On s'attend à ce qu'ils ouvrent leurs portes à l'automne 2024.

et du qui permet de construire rapidement des garderies de grande qualité. Ce projet aura créé au total 1 970 nouvelles places en service de garde dans 25 communautés rurales et des Premières Nations entre 2026. La construction de dix établissements préfabriqués est presque terminée dans les régions rurales du . On s'attend à ce qu'ils ouvrent leurs portes à l'automne 2024. La Subvention d'aide à l'agrandissement et à la rénovation des centres de garde d'enfants et le projet d'établissements de garde d'enfants préfabriqués des autorités municipales rurales et autochtones sont financés dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , où les gouvernements fédéral et provincial investissent 134,5 millions de dollars pour la création de nouvelles places.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , où les gouvernements fédéral et provincial investissent 134,5 millions de dollars pour la création de nouvelles places. Comme le prévoit l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , la province s'est engagée à créer 23 000 nouvelles places à temps plein en service de garde d'ici 2026.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , la province s'est engagée à créer 23 000 nouvelles places à temps plein en service de garde d'ici 2026. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada de 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du de 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du investit plus de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur en affectant jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans à l'établissement d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. En plus des financements alloués depuis 2016, y compris ceux en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de près de 40 milliards de dollars au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

a fait un investissement transformateur en affectant jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans à l'établissement d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. En plus des financements alloués depuis 2016, y compris ceux en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de près de 40 milliards de dollars au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants à coûts abordables, peu importe où elles habitent.

, le gouvernement du vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants à coûts abordables, peu importe où elles habitent. À l'échelle du pays, plus de 750 000 enfants bénéficient déjà de services de garde de grande qualité et abordables, et certaines familles économisent jusqu'à 14 300 $ par année, par enfant. La création de plus de 100 000 nouvelles places à coût abordable dans l'ensemble du Canada a été annoncée dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre l'objectif consistant à créer 250 000 nouvelles places d'ici mars 2026.

a été annoncée dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre l'objectif consistant à créer 250 000 nouvelles places d'ici mars 2026. Pour donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral mettra aussi en œuvre les mesures suivantes : Donner plus d'argent aux familles par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour enfants afin de les aider à payer les coûts liés à l'éducation des enfants et de réellement changer la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 437 $ par enfant par année, est indexée annuellement pour suivre le coût de la vie et a aidé à sortir près d'un demi-million d'enfants de la pauvreté depuis sa mise en œuvre en 2016. Améliorer l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de la santé dentaire de son enfant et mettre de la nourriture sur la table. Créer un programme national d'alimentation dans les écoles pour que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie et ait accès aux aliments dont il a besoin pour apprendre et grandir, quelles que soient les circonstances. Appuyer l'apprentissage parascolaire avec un investissement proposé de 67,5 millions de dollars pour aider toutes les personnes aux études à réaliser leur plein potentiel. L'apprentissage parascolaire et les différentes mesures de soutien offertes aux élèves jouent un rôle important dans la réussite de ces derniers à l'école, en particulier les élèves à risque.



Liens connexes

Vers des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour

Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Manitoba.ca/gardedenfants

Gouvernement du Manitoba - Éducation et apprentissage de la petite enfance, Création de places

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Gouvernement du Manitoba, Communications et mobilisation, [email protected]