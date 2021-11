Crédits carbone SADC + CAE: Des PME d'ici reçoivent une compensation financière pour la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre

Rappelons que le MVC était majoritairement réservé aux grandes entreprises au début du projet et qu'il s'agit ici des seuls crédits carbone certifiés disponibles issus des efforts de réduction de GES de petites entreprises du Québec. C'est en fédérant les 74 PME et organisations et en les accompagnant dans cette démarche complexe que les SADC et CAE ont réussi cette percée.

Selon Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE, ces récompenses financières sont une manière concrète d'encourager les entreprises à réduire leurs émissions de GES. « Les pratiques d'affaires écoresponsables adoptées par ces entreprises ont des retombées, sociales, économiques et environnementales importantes et ces remises sont un élément de plus pour les encourager à poursuivre leurs efforts. Je félicite d'ailleurs tous les participants qui ont réalisé des projets novateurs et remarquables. »

DES RETOMBÉES LOCALES

Ces récompenses sont rendues possibles grâce aux différents acheteurs corporatifs, institutionnels, communautaires et individuels. Le président du Réseau remercie tous les acheteurs qui à ce jour ont privilégié des crédits carbone d'ici. « Les retombées économiques sont locales et ces achats ont des effets directs sur les petites entreprises de nos milieux comme en témoignent ci-dessous les entreprises MSL fibre à Louiseville et Lauzon Bois énergétique Recyclé à Papineauville qui ont reçu chacun près de 10 000 $ lors de cette vente. »

Plus de 1,5 millions de crédits carbone issus du projet Crédits carbone SADC+CAE sont encore disponibles sur le marché. Comme la demande de crédits carbone certifiés est en croissance, nous espérons effectuer d'autres remises sous peu. D'ailleurs, il est possible d'acheter ces crédits sur le site web du Réseau : pour acheter des crédits carbone.

DES EXEMPLES D'ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES

MSL fibre

À la suite du lancement du projet Crédits carbone SADC + CAE par la SADC de la MRC de Maskinongé, MSL fibre, une entreprise spécialisée en insonorisation de bâtiment, répond à l'appel. Patricia Baril, vice-présidente aux finances et aux opérations, soumet rapidement ses projets. « L'une des actions que nous avions mises en place était le détournement de la biomasse urbaine de l'enfouissement pour l'utiliser dans notre production de panneaux de fibres de bois. Grâce à ce détournement, 100 % de notre matière première est maintenant constituée de copeaux de bois recyclés. Nous sommes fiers de ces résultats ainsi que d'avoir reçu une récompense financière à la suite de la vente de crédits carbones », affirme madame Baril.

Lauzon Bois Énergétique Recyclé

Du côté de l'entreprise Lauzon Bois Énergétique Recyclé, ce sont deux projets majeurs de réduction de GES qui ont été présentés à la SADC de Papineau. Le premier consistait en une réduction de la production de méthane issue de la décomposition de bois en recyclant et en transformant les résidus en granulés de bois énergétiques et stockables. Le deuxième portait sur la réduction majeure de CO2 produit par les systèmes de chauffage à l'huile, au propane ou au gaz naturel des ménages et des bâtiments commerciaux, maintenant alimentés avec les granulés de bois énergétiques produits par l'entreprise.

Selon le directeur des opérations et des approvisionnements, François Mireault : « En plus d'une récompense financière, nous sommes fiers de contribuer aux objectifs de réductions des GES que ciblent nos gouvernements, puisque qu'en 20 ans nous avons un bilan de réduction de 830 000 Tonnes CO2eq, c'est l'équivalent d'avoir retiré 180 400 automobiles à essence. »

Les SADC et CAE des leaders en développement durable

En tant qu'acteur de première ligne en développement économique local, il est important pour les SADC et CAE de créer des milieux de vie sains et contribuer au développement d'une économie plus responsable. Depuis près de 15 ans, les SADC et CAE aident les entreprises à améliorer leur compétitivité grâce au développement durable. Nous avons déjà en place un réseau solide, et à ce jour, près de 1000 entreprises ont bénéficié d'un accompagnement en développement durable ou ont participé à des projets collectifs durables de SADC et CAE. Nos résultats sont concluants : les entreprises que nous accompagnons améliorent leur bilan environnemental et social tout en augmentant leurs profits. Pour en savoir plus sur nos services en développement durable.

Communauté Durable

Précisons que les efforts des 74 petites entreprises et organisations, fédérées par les SADC et CAE, s'inscrivent dans la démarche de mutualisation Communauté Durable des Solutions Will inc., une entreprise certifiée BCorp qui est spécialisée dans la gestion et la création d'actifs carbone et dans leur vente. Les Solutions Will réalise l'accompagnement des aspects techniques de la démarche, comme la quantification, et s'assure de la vérification des crédits carbone effectuée par une tierce partie accréditée par VCS (Verified Carbon Standard), le plus important programme du marché volontaire au monde.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises). Ils comptent plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises québécoises et projets locaux.

