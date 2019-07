Crédits carbone SADC + CAE : 74 PME et organisations du Québec mettent en marché 1,9 million de crédits carbone

QUÉBEC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son projet Crédits carbone SADC et CAE lancé en décembre 2017, le Réseau des SADC et CAE est fier d'annoncer le bilan de sa première cohorte composée de 74 PME et organisations des régions du Québec. Résultats : 1 978 476 de tonnes de réduction de gaz à effet de serre (GES) sont maintenant en vente sur le marché volontaire du carbone.

« Nous sommes très heureux de ces résultats, les SADC et CAE accompagnent et financent depuis de nombreuses années les entreprises dans l'intégration de pratiques durables et il était tout naturel pour nous de les amener dans cette démarche visant à valoriser leurs actions sur le marché volontaire du carbone. La mise en commun de leurs efforts, l'expertise et l'appui des SADC et CAE ont été la clé de la solution pour rendre enfin ce processus complexe accessible à ces petits émetteurs de GES », affirme le président du Réseau des SADC et CAE, M. Daniel Dumas.



Les entreprises ou organisations qui souhaitent acheter ces crédits carbone afin de compenser leurs émissions de GES sont invitées à manifester leur intérêt auprès du Réseau des SADC et CAE. « Ces crédits certifiés sont les seuls à encourager les petites entreprises et organisations du Québec dans leurs efforts de réductions de GES, les retombées économiques sont locales. Et au-delà de leur participation à la lutte aux changements climatiques, ces réductions leur confèrent une reconnaissance financière et renforce leur leadership en développement durable », ajoute M. Dumas.



Plusieurs activités de réduction de GES des PME et organisations ont été regroupées lors de cette première cohorte, comme le détournement de déchets de l'enfouissement, la conversion de consommation énergétique de bâtiments en énergie plus verte et la rénovation de bâtiments pour en améliorer leur efficacité énergétique. Les PME et organisations participantes sont issues de différentes régions du Québec et de divers secteurs.

À titre d'exemple, Récupère Sol, une entreprise de Sainte-Ambroise qui fait partie de cette première cohorte, a obtenu une récompense financière à la suite de la vente de crédits carbone. L'entreprise a réalisé des investissements de 1,4 million de dollars dans un projet lui permettant de valoriser les résidus pétroliers récupérés dans les sols contaminés, ce qui lui a permis d'éviter l'émission d'environ 43 050 tonnes de GES.

« L'ensemble des efforts cumulés lors de cette première cohorte est considérable. En tant qu'acteurs de première ligne en développement économique local, il est important pour les SADC et CAE de créer des milieux de vie sains et contribuer au développement d'une économie plus responsable. Comme 72 % des émissions de GES au Québec sont produits par des petites entreprises, organisations et citoyens, leurs efforts doivent être récompensés. Et c'est ce que ce projet innovateur nous permet d'accomplir », conclut le président du Réseau.

Précisons que les efforts des 74 petites entreprises et organisations, fédérées par les SADC et CAE, s'inscrivent dans la démarche de mutualisation Communauté Durable des Solutions Will inc., une entreprise certifiée BCorp qui est spécialisée dans la gestion et la création d'actifs carbone et de leur vente. Communauté Durable regroupe au total 150 membres et dispose de 3,5 millions de tonnes de GES quantifiées et vérifiées, qui sont disponibles pour la vente. Les Solutions Will réalise l'accompagnement des aspects techniques de la démarche comme la quantification et s'assure de la vérification des crédits carbone effectuée par une tierce partie accréditée par VCS (Verified Carbon Standard), le plus important programme du marché volontaire au monde.

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis près de 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises). Ils comptent plus de 1 400 professionnels et bénévoles qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises québécoises et projets locaux.

