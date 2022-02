SASKATOON, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, SK, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le chef Bobby Cameron, Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé aujourd'hui que la FSIN créera le tout premier Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations dans la province de la Saskatchewan. Services aux Autochtones Canada verse 1,17 million de dollars pour appuyer ces travaux.

Le Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations fera en sorte que les Premières Nations disposent d'un point de contact où elles peuvent signaler en toute sécurité les incidents de discrimination survenus lors de leur accès aux services de santé en Saskatchewan. L'équipe de défenseurs du nouveau Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations collaboreront avec les personnes et leurs familles pour porter les préoccupations systémiques à l'attention des organismes de santé fédéraux et provinciaux afin qu'elles soient réglées. Le Bureau aidera également à déterminer les options permettant de résoudre les conflits ou les préoccupations en vue d'une amélioration globale du système.

Jusqu'à maintenant, les Autochtones qui ont été victimes de discrimination raciale en voulant obtenir des services de santé dans la province n'avaient que peu de recours, sinon aucun, pour faire face à des expériences problématiques et difficiles. La mise sur pied du Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations est l'une des nombreuses mesures importantes visant à améliorer le soutien et la responsabilisation au sein des systèmes de santé du Canada.

La lutte contre le racisme envers les Autochtones dans nos systèmes de santé doit être menée à l'échelle du pays. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de reconnaître le savoir autochtone, d'assurer la sécurité culturelle et de soutenir les services de santé dirigés par les Autochtones.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires autochtones et non autochtones partout au pays pour veiller à ce que les Premières Nations, les Inuits et les Métis aient des recours, peu importe l'endroit où ils tentent d'obtenir des services, s'ils sont victimes de racisme et de discrimination dans nos systèmes de santé.

« Ce n'est qu'une étape importante parmi de nombreuses autres nécessaires pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones dans le domaine des soins de santé. La création du Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations contribuera à faire en sorte que les Premières Nations de la Saskatchewan aient voix au chapitre en ce qui concerne les services qu'elles reçoivent, ainsi qu'un lieu où il sera possible d'aborder et de résoudre officiellement les préoccupations et les plaintes lorsque des changements s'imposent. Les Autochtones ont le droit d'avoir accès à des services de santé exempts de discrimination ou de racisme, et c'est exactement pourquoi notre gouvernement appuie la Fédération des nations autochtones souveraines dans ce travail important. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, et nous sommes fiers du travail acharné qui a été accompli pour que cette importante initiative soit accessible aux membres des Premières Nations dans la province. Il y a eu depuis longtemps des interactions négatives, et parfois tragiques, entre les membres des Premières Nations et les fournisseurs de soins de santé ou les hôpitaux. Le Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations fera en sorte que nos gens ont quelqu'un vers qui se tourner lorsqu'ils se sentent victimes de discrimination ou lorsqu'ils ont besoin d'être défendus ou qu'ils ont besoin d'aide ou simplement de compréhension et d'assistance culturelles. »

Chef Bobby Cameron

Fédération des nations autochtones souveraines

Le budget de 2021 a prévu des investissements de 126,7 millions de dollars sur trois ans destinés à Services aux Autochtones Canada et à Santé Canada afin de prendre des mesures pour favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité.

afin de prendre des mesures pour favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité. Les fonds de 1,17 million de dollars versés à la FSIN serviront à établir le Bureau de l'ombudsman de la santé des Premières Nations. Il s'agit d'un investissement pour la première année et d'une étape vers la réalisation de la vision du leadership des Premières Nations visant à exercer une influence positive et à faire cesser les expériences de racisme dans les systèmes de santé. Les investissements du budget de 2021 pour les deuxième et troisième années de cette initiative restent à déterminer.

