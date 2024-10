Création du Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes

PARIS, le 5 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine du Québec, Martine Biron, d'une part, le secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux de la France, Thani Mohamed Soilihi, et la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa, d'autre part, annoncent la création d'un Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes, à l'occasion du 19e Sommet de la Francophonie, et invitent les États et gouvernements de l'espace francophone à les rejoindre.

Ce Réseau vise à offrir un espace de concertation et de coordination. Il rassemble les instances consultatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des États et gouvernements francophones ayant un intérêt et un engagement communs pour la promotion des droits des femmes et des filles, telles que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pour la France et le Conseil du statut de la femme au Québec.

Ce réseau renforcera notamment l'échange d'expériences et de compétences sur des sujets d'intérêts communs. Mentionnons entre autres la lutte contre les violences faites aux femmes et la prévention de celle-ci, la santé des femmes, la culture de l'égalité, l'égalité professionnelle et dans la fonction publique, la place des femmes dans les lieux décisionnels ainsi que le renforcement institutionnel pour l'intégration des enjeux de genre ou de la budgétisation incorporant l'égalité. Il s'agira aussi de contribuer à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes un sujet transversal au sein de l'espace francophone et des instances multilatérales, notamment sur les enjeux liés à l'environnement, à la gouvernance et à la construction de la paix.

Lancé avec le soutien de la France à hauteur de 100 000 euros et l'hébergement de son secrétariat par le Québec, ce réseau se réunira une fois par an dès 2025, en marge des grands événements internationaux et de ceux de la Francophonie.

Citations :

« La mise en place de ce réseau permettra de renforcer la coopération sur les droits des femmes et des filles et d'entreprendre des réflexions conjointes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la Francophonie. Ce partage de bonnes pratiques et de compétences est essentiel, et l'expertise québécoise dans le domaine de l'égalité saura certainement y rayonner. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce réseau jouera un rôle déterminant pour favoriser le dialogue entre les pays francophones sur des enjeux clés tels que la lutte contre les violences, avec les instances consultatives telles que le Conseil du statut de la femme du Québec et le Haut Conseil à l'égalité français. Cette initiative sera aussi importante pour coordonner la voix des pays francophones en faveur de l'égalité et des droits des femmes et amorcer des démarches conjointes à l'international. »

Thani Mohamed Soilihi, secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux

« Avec Thani Mohamed Soilihi, nous sommes pleinement mobilisés pour que ce réseau francophone soit vivant : nous avons à apprendre les uns des autres en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et de combat pour les droits. Nous pouvons progresser tous ensemble, et faire du français la langue de l'égalité. »

Salima Saa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes

Faits saillants :

Les États et gouvernements francophones se sont engagés en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), grâce à l'adoption en 2018 de la Stratégie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et de filles.

La création du Réseau s'inscrit dans le cadre des recommandations issues du Rapport Génération Égalité, qui fait suite au Forum Génération Égalité coorganisé par la France et le Mexique sous l'égide d'ONU Femmes en 2021, pour faire le bilan de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin adoptés en 1995. Il s'agit de la concrétisation des réflexions qui ont été amorcées dans ce contexte entre les organismes consultatifs de la France et du Québec ainsi que des gouvernements partenaires. Ces réflexions visaient à renforcer les échanges entre pays francophones sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes, dans le prolongement des engagements pris au sein de l'OIF.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]