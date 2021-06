Création du Projet de recherche international « Forêts froides », une alliance franco-canadienne

Sous la direction de M. Yves Bergeron, professeur à l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), et M. Adam Ali, professeur de l'Université de Montpellier à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier, le principal objectif de ce projet est de caractériser, de reconstituer et de modéliser les principaux processus écologiques gouvernants ces écosystèmes afin de proposer des stratégies d'adaptation, de régulation, de gestion et de conservation en réponse aux changements globaux (climatiques et sociétaux). De nature interdisciplinaire, ces travaux de recherche allieront des concepts et des approches en lien avec l'écologie, la paléoécologie, la paléoclimatologie, la dendrochronologie, la génétique ainsi que la modélisation.

Il s'agit d'une collaboration fructueuse et structurée existant depuis dix ans entre le Canada et la France dans le domaine de l'écologie forestière et les paléoenvironnements des forêts froides. Elle s'appuie également sur un réseau scientifique franco-canadien plus vaste élargi à la Suède, la Norvège, la Russie et la Chine, sur la même thématique.

Près d'une vingtaine de professeures et professeurs provenant des institutions impliquées sont au cœur de la réalisation de ce nouveau projet. Les sites d'études en zone boréale au Canada sont situés, en plus du Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest, le Labrador et Terre-Neuve, tandis qu'en zone de montagne, ce sont les Pyrénées, les Alpes, les Vosges ainsi que l'Atlas et le Rif du Maroc qui représentent les endroits ciblés.

Pour consulter la liste complète des professeures et professeurs engagés dans le Projet de recherche international « Forêts froides » ainsi que les biographies des porteurs du projet, cliquez ici.

