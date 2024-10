Création du guichet J'obtiens mon brevet - La FCSSQ et l'ADGSQ appuient cette solution qui permettra aux enseignantes et aux enseignants sans brevet de simplifier leurs démarches pour se qualifier

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) saluent la création du guichet J'obtiens mon brevet, lequel permettra d'accroître le nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiés dans le réseau public d'éducation. Créé à la suite d'une recommandation du réseau scolaire, ce nouveau service saura répondre aux besoins des centres de services scolaires et de leurs établissements à l'égard de la formation qualifiante du personnel enseignant non-détenteur de brevet.

« Plusieurs programmes qualifiants de niveau universitaire en enseignement, s'appuyant sur les meilleures pratiques soutenues par la recherche, ont été mis sur pied depuis deux ans. Par conséquent, ce nouveau guichet constitue une solution prometteuse qui offrira aux enseignantes et aux enseignants sans brevet un accompagnement à toutes les étapes de leur démarche, notamment dans l'optique de faciliter le processus d'inscription à l'une de ces formations. Je tiens à saluer ce geste important mis en place par le ministère de l'Éducation, lequel contribuera à qualifier les enseignantes et les enseignants non-détenteurs de brevet qui œuvrent déjà dans les écoles du Québec. », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

« La formation d'un plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiés pour répondre à la hausse du nombre d'élèves à scolariser est un enjeu majeur pour les centres de services scolaires et leurs établissements. Déjà, depuis l'an dernier, plus de 1 500 personnes se sont inscrites dans les nouvelles voies rapides afin d'obtenir un brevet en enseignement. Cette solution facilitera sans aucun doute la recherche d'un programme qualifiant répondant à leurs besoins. » a souligné le directeur exécutif de l'ADGSQ, monsieur Normand Lessard.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services juridiques, en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que premier dirigeant du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves. L'ADGSQ compte également plus d'une centaine de membres retraités.

