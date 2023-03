Création du Fonds Dunton Rainville, un don majeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Soucieux de contribuer concrètement à la planification de la relève en droit, le cabinet d'avocats et notaires Dunton Rainville est heureux d'annoncer l'octroi d'un don majeur de 110 000 $ à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke (UdeS).

Pascal Grégoire, directeur de La Fondation de l’Université de Sherbrooke, Me Yanick Tanguay, associé et vice-président du Conseil de direction chez Dunton Rainville, Louis Marquis, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Me Jean-Jacques Rainville, associé et président du Conseil de direction chez Dunton Rainville, et Me Andrée-Anne Ouimette, avocate associée au bureau de Sherbrooke de Dunton Rainville. (Groupe CNW/Dunton Rainville)

D'une durée de cinq ans, l'entente établie entre la Fondation de l'UdeS, Dunton Rainville et l'UdeS pour la Faculté de droit prévoit la création et la pérennisation d'un fonds de dotation, le Fonds Dunton Rainville. Dunton Rainville s'engage à effectuer un don de 110 000 $, à raison de 20 000 $ par année. Une fois que la valeur du fonds de dotation aura atteint 110 000 $, ses revenus permettront de pérenniser l'offre de bourses.

« Nous comptons dans nos rangs un important contingent de diplômés-es de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et, depuis 2019, un bureau à Sherbrooke. Jumelées à notre souci de contribuer au développement de la profession d'avocat, ces raisons ont milité en faveur d'un don majeur à la Faculté de droit, et nous sommes très fiers d'en faire aujourd'hui l'annonce », affirme Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville et diplômé en droit de l'Université de Sherbrooke.

Soulignons que ce don de 110 000 $ représente la somme des contributions du cabinet et des associés diplômés de l'UdeS qui ont accepté d'emblée d'appuyer ce projet initié à l'origine par Me Sébastien Lebel-Grenier, alors doyen de la Faculté de droit.

« Cet important engagement dans le savoir et l'excellence est à l'image de notre engagement envers notre clientèle d'offrir des services juridiques de premier plan. C'est également un incitatif aux meilleurs étudiants à poursuivre leurs études supérieures en droit des affaires et en droit public à Sherbrooke, contribuant ainsi au dynamisme de notre région », ont indiqué Me Dominique Gilbert et Me Andrée-Anne Ouimette, qui coordonnent les opérations du cabinet Dunton Rainville à Sherbrooke.

En marge du Fonds de dotation, Dunton Rainville s'est aussi engagé par le biais d'un fonds général à effectuer un don supplémentaire de 10 000 $ afin de pouvoir remettre dès l'automne 2022 sept bourses d'études supérieures de 1 500 $, dont quatre dans le programme de Droit et politique appliqués de l'État et trois dans le programme de Droit des affaires et risques de l'entreprise. La Faculté de droit s'engage pour sa part à procéder à un appariement de 500 $ afin de combler la septième bourse.

Le Fonds Dunton Rainville répartira de façon égale les sommes disponibles dans ces deux programmes et les bourses seront décernées sur la base de l'excellence du dossier de candidature à l'admission.

« Nous nous réjouissons de cet important investissement de la part du cabinet Dunton Rainville et nous leur en sommes très reconnaissants », précise le professeur Louis Marquis, doyen de la Faculté de droit. « Ce geste philanthropique témoigne sans contredit de leur engagement à soutenir notre institution et la communauté juridique et nous ne pouvons que saluer cette initiative qui facilitera l'accès aux études supérieures de plusieurs étudiants-es », conclut M. Marquis.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Agglomération de Longueuil (Saint-Lambert), Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et de Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez duntonrainville.com

Joignez-vous à notre communauté Facebook

Réseautez avec nous sur LinkedIn

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements: Renseignements et entrevues : Olivier Racette, Directeur des communications, 514 449-9193, [email protected]