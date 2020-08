Création de trois nouveaux vocabulaires : plus de 170 concepts pour parler des nouvelles technologies en français

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française propose de nouveaux vocabulaires sur le commerce électronique, sur le traitement de données et sur l'édition de logiciels. Ces derniers ont été réalisés en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'École de technologie supérieure, HEC Montréal, la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval ainsi que Druide informatique.

Le Vocabulaire du commerce électronique, qui regroupe plus de 70 concepts, a notamment pour objectif de faciliter l'emploi des mots justes en français dans les communications entre les entreprises et leur clientèle. Soulignons par ailleurs que, selon l'enquête NETendances 2019 du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO), 63 % des adultes québécois ont effectué personnellement au moins un achat sur Internet l'an dernier, une tendance qui semble être à la hausse.

Le Vocabulaire du traitement de données et le Vocabulaire de l'édition de logiciels, qui regroupent plus de 100 concepts, visent notamment la généralisation de l'utilisation du français par les personnes travaillant dans le traitement de données, l'hébergement de données, l'édition de logiciels et d'autres services connexes.

La production de ces vocabulaires témoigne du souci de l'Office de répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie.

Faits saillants

L'Office québécois de la langue française présente le Vocabulaire du commerce électronique , le Vocabulaire du traitement de données et le Vocabulaire de l'édition de logiciels . Ces trois vocabulaires ont été réalisés par la Direction générale des services linguistiques de l'Office.

En proposant rapidement des termes français dans des domaines comme ceux du commerce électronique, du traitement de données et de l'édition de logiciels, l'Office contribue à faire du français la langue des affaires.

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]

