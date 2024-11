Création de Nibiischii : le premier parc national dont l'exploitation sera assurée par la Première Nation crie de Mistissini

MISTISSINI, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme la création du parc national Nibiischii dans le Nord-du-Québec, dont il confie l'exploitation à la Première Nation crie de Mistissini. Ce 28e parc national devient le premier du réseau québécois à être exploité par une communauté autochtone crie.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en compagnie de la grande cheffe du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et présidente du Gouvernement de la nation crie, Mme Mandy Gull-Masty, et du chef de la Première Nation crie de Mistissini, M. Michael Petawabano.

En plus de contribuer à la conservation de forêts anciennes et à l'habitat d'une quinzaine d'espèces en situation précaire, la création du parc national Nibiischii permettra de protéger une cinquantaine de sites archéologiques, tout en contribuant à la mise en valeur du patrimoine et de la culture de la nation crie. Ce nouveau parc national sera également un lieu privilégié pour profiter de la nature unique du Nord-du-Québec, dont le lac Mistassini, qui est le plus grand lac naturel du Québec.

Cette annonce s'accompagne de l'octroi d'un statut de protection légale à quatre territoires adjacents au parc, ce qui permet de maintenir protégée une superficie totale de 16 061,5 km², soit l'équivalent de 32 fois la superficie de l'île de Montréal. La création de ce parc s'accompagne d'un budget de 67 millions de dollars pour les dix prochaines années.

Citations :

« Je suis très heureux de confirmer aujourd'hui la création du parc national Nibiischii, qui est le fruit d'un important travail de concertation réalisé dans les dernières années. C'est le tout premier parc national québécois qui sera exploité par une communauté autochtone crie et j'en suis extrêmement fier. Je remercie la Première Nation crie de Mistissini qui s'est engagée à faire de ce 28e parc national québécois un succès, tant sur le plan touristique que sur le plan de la conservation de la nature. Il s'agit de l'une des rares occasions que nous avons de bonifier notre réseau de parcs nationaux, tout en mettant en valeur notre patrimoine naturel, culturel et historique. Cette initiative rejoint d'ailleurs les objectifs du Plan nature 2030, notamment celui de favoriser un accès bonifié à la nature pour les Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis extrêmement fier que le gouvernement du Québec confirme la création du parc national Nibiischii et investisse pour soutenir la communauté crie de Mistissini dans son nouveau mandat d'exploitant. Je suis convaincu que la notoriété associée au statut de parc national sera un attrait pour la région et que ce sera l'occasion de développer de nouveaux produits récréotouristiques qui contribueront à la vitalité socioéconomique du Nord-du-Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La création du parc national Nibiischii est un moment historique. En plus de devenir le deuxième plus grand parc du réseau, il devient également le premier parc au sud du Nunavik à être exploité par une Première Nation. Ce projet est le résultat direct d'un travail de collaboration de nation à nation. Ce partenariat avec la nation crie de Mistissini réaffirme aussi toute l'importance que notre gouvernement accorde au leadership des Premières Nations et des Inuit en matière d'aménagement durable et de conservation du territoire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Quel bonheur d'être témoin de l'aboutissement d'un projet aussi porteur et rassembleur que celui de la création du Parc national Nibiischii. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour ma circonscription, car en plus de répondre en priorité à une vocation de conservation, le parc national aura pour mission de favoriser l'accès du public à ce territoire boréal unique tout en le mettant en valeur. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« C'est un honneur d'agir en tant que partenaires de Québec pour établir un parc dont l'administration est assurée par la communauté crie. Ce processus contribuera à créer un espace dont pourront profiter tous les visiteurs et qui mettra en valeur la beauté de la région d'Eeyou Istchee. »

Mandy Gull-Masty, grande cheffe du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et présidente du Gouvernement de la nation crie

« La création du parc Nibiischii témoigne de la force et de la résilience de notre peuple. Il s'agit d'un symbole de notre engagement à protéger nos terres et à préserver nos traditions pour les générations futures. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec, qui a contribué par sa collaboration et son soutien à la concrétisation de cette vision. »

Michael Petawabano, chef de la Première Nation crie de Mistissini et John S. Matoush, vice-chef de la Première Nation crie de Mistissini

Faits saillants :

D'une superficie de 12 175,5 km 2 , le parc national Nibiischii est situé à proximité de Mistissini , au nord-est de Chibougamau , dans le territoire d'application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

, le parc national Nibiischii est situé à proximité de , au nord-est de , dans le territoire d'application de la Convention de la et du Nord québécois. La création du parc national permet d'octroyer un statut permanent de protection à la majorité de la réserve de biodiversité projetée Albanel-Témiscamie-Otish, ce qui met fin à ce statut de protection transitoire. Pour maintenir la protection des portions de territoire qui ne sont pas incluses dans les limites du parc national, un statut de protection légal transitoire est accordé au territoire du Mont-Yapeitso-et-du-Lac-Giriar, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi qu'aux territoires Nibiischii, des Rivières-Cheno-et-Papas et de la Tête-de-la-Rivière-Rupert, tous situés en Eeyou Istchee Baie-James. Cela représente une superficie complémentaire de 3 886 km 2 de protection.

de protection. L'entente avec la Première Nation crie de Mistissini pour l'exploitation du parc national Nibiischii lui confie, entre autres, la responsabilité d'assurer la conservation du territoire, d'effectuer les travaux d'entretien, d'aménagement et d'immobilisation visant à maintenir ou à améliorer la qualité du parc, puis d'offrir des services et des activités en lien avec sa mission.

Liens connexes :

Information sur le réseau des parcs nationaux du Québec : Réseau des parcs nationaux.

Renseignements sur le Plan nature 2030

