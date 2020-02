Création de logements et d'espaces de soins pour les aînés

EDMONTON, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta aménagent de nouveaux logements abordables pour les aînés albertains à Oyen, Spirit River et Manning. Des dépenses en immobilisations de 37 millions de dollars permettront la construction de 173 nouvelles places en résidence pour personnes âgées et unités de soins continus. Ces projets créeront environ 267 emplois.

Ces partenariats pour la création de résidences sont le fruit d'une collaboration entre Alberta Seniors and Housing et Alberta Health. Ils combineront des résidences pour personnes âgées et des unités de soins continus dans le même établissement afin d'offrir une gamme de soins polyvalente.

Tous les projets en sont actuellement à l'étape de la planification. Des organismes régionaux de gestion du logement, l'Acadia Foundation, la Grande Spirit Foundation et la North Peace Housing Foundation exploiteront les installations.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement pour la construction de logements sûrs et abordables à Oyen, Spirit River et Manning aura un impact majeur - nous offrons aux aînés la possibilité de vieillir chez eux, dans leur propre collectivité. Ils pourront maintenir des liens étroits avec leur famille et leurs amis, ce qui est essentiel pour améliorer la santé et le bonheur à long terme. » -- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les aînés ont bâti notre province et devraient pouvoir vieillir dans leur propre collectivité. Nous sommes fiers d'investir dans ces importants projets qui aideront un plus grand nombre d'aînés à rester ensemble et à demeurer dans les collectivités qu'ils aiment, alors que leurs besoins en matière de soins évoluent. » -- L'honorable Josephine Pon, ministre responsable des aînés et du logement en Alberta

« Les aînés et les personnes handicapées ont besoin et méritent des logements qui répondent à leurs besoins individuels et qui reconnaissent la valeur de vivre près de leur famille et de leurs amis. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant à continuer d'augmenter le nombre de places en soins continus rapidement et de façon à avoir un bon rapport coût-efficacité. » -- L'honorable Tyler Shandro, ministre de la Santé

« J'aimerais remercier la ministre Pon et le gouvernement de l'Alberta d'avoir réuni mes parents l'automne dernier. En raison du système de classement des places et de la disponibilité à la résidence pour personnes âgées, mon père a été placé en soins avancés alors que ma mère restait dans le résidence, car ils avaient des besoins différents en matière de santé. On entend souvent parler du « divorce par résidence pour aînés », et c'était le cas de mes parents. La ministre Pon est rapidement intervenue et a démontré qu'elle était fière de prendre soin des aînés et qu'elle a pu placer mon père dans la même résidence pour personnes âgées que ma mère. Cette mesure a permis à mes parents de célébrer ensemble leur 71e anniversaire de mariage. Le programme de partenariat des résidences pour aînésse fait attendre depuis longtemps. » -- Carol Sauchuk, membre de la famille

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' Alberta investissent dans le partenariat de résidences en milieu rural dans le cadre de l'entente bilatérale Canada - Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' investissent dans le partenariat de résidences en milieu rural dans le cadre de l'entente bilatérale - aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

