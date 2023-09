MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) et ses partenaires sont heureux d'annoncer la création de la Table nationale du repreneuriat. Mise sur pied à l'initiative du CTEQ, elle réunira les acteurs clés de l'écosystème repreneurial en vue de faire face à l'enjeu majeur de la vague de transfert d'entreprise. La Table est un espace de communication, de concertation et de partage sur le repreneuriat. Son mandat est d'identifier les enjeux prioritaires reliés au transfert d'entreprise et de proposer des solutions concrètes afin d'assurer la pérennité des entreprises au Québec.

NIVEAU PRÉOCCUPANT DES INDICATEURS REPRENEURIAUX

Le marché repreneurial québécois traverse actuellement une période difficile où se conjuguent enjeux démographiques et enjeux économiques. Avec 37 % des propriétaires-dirigeants ayant 55 ans ou plus, les bâtisseurs du Québec inc. se rapprochent de la retraite alimentant ainsi une hausse importante des intentions de transfert qui sont estimées à 34 000 entreprises entre 2020 et 2025. Pour renchérir, les entrepreneurs doivent composer avec un manque de relève, une pénurie de main-d'œuvre ainsi qu'une hausse marquée des taux d'intérêt. Ensemble, ces facteurs accentuent fortement les risques de fermeture d'entreprise.

« Le Québec entre dans une période charnière au niveau économique ! Nos entrepreneurs pensent aujourd'hui à la retraite, mais leur relève n'est pas assurée. C'est une partie importante de notre économie qui changera de mains dans les prochaines années et nous devons apporter des réponses aux obstacles à ce transfert de richesse et d'expertise », affirme Alexandre Ollive, directeur général du CTEQ. « En tant que chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ avait le devoir de jouer le rôle de fédérateur des forces vives du milieu afin de trouver des solutions pour soutenir les entrepreneurs du Québec », insiste-t-il.

« Le repreneuriat est bien plus qu'une opportunité économique. C'est un acte de préservation de notre tissu entrepreneurial, un catalyseur de stabilité économique, un gardien de notre expertise locale et un moteur de richesse pour nos communautés. Trouver des solutions concrètes pour faciliter le repreneuriat est un devoir collectif, car chaque entreprise reprise est une histoire qui perdure et une communauté qui prospère. Le Conseil du patronat du Québec est fier d'être partie prenante de cette initiative importante pour les employeurs d'ici », indique Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

« Il est tout à fait réjouissant de voir l'écosystème entrepreneurial collaborer afin d'aider les repreneur·es à préserver l'héritage des entrepreneur·es qui ont construit l'économie québécoise d'aujourd'hui. Autour de cette Table, Evol aura l'occasion de partager son expertise afin de voir des personnes encore trop peu valorisé·es en entrepreneuriat acquérir ou reprendre des entreprises », mentionne Géraldine Martin, présidente-directrice générale d'Evol.

« En tant qu'acteur clé de la relève et du transfert d'entreprises auprès des PME des régions du Québec, c'est un grand plaisir pour nous de participer à la Table nationale du repreneuriat. Avec plus de 40 ans d'expérience en accompagnement et en financement d'entrepreneurs sur le terrain, nous y partagerons l'expertise des SADC et CAE, afin de trouver ensemble des solutions pour mieux soutenir les entrepreneurs. Je remercie le CTEQ et l'ensemble des partenaires pour la mise en place de cette initiative », ajoute Pascal Harvey, directeur général du Réseau des SADC et CAE.

ALIMENTER LA TABLE ET L'ÉCOSYSTÈME QUÉBÉCOIS DE DONNÉES FIABLES

Il existe un réel enjeu face à l'accès à des données probantes en matière de transfert d'entreprise. Ceci limite la capacité des acteurs clés dans l'élaboration de solutions. Pour répondre à cette problématique, le CTEQ mettra à contribution son Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise au Québec (ORTEQ).

À ce jour, la Table peut compter sur la participation des organisations suivantes : Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Conseil du patronat du Québec (CPQ), Fédération québécoise des municipalités (FQM), Futurpreneur, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités et Centres d'aide aux entreprises (SADC+CAE), Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ), Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), Evol, Mouvement Desjardins, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) et Investissement Québec (IQ).

« Nous sommes ravis que nos partenaires aient accepté d'apporter leur riche expertise à la Table. Nous avons le même objectif en tête, soutenir les entrepreneurs québécois face aux enjeux du transfert d'entreprise », conclut Alexandre Ollive.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ a pour mission d'assurer la pérennité des entreprises québécoises. Service-conseil personnalisé et confidentiel -- Occasions d'affaires -- Formations et événements -- Réseau d'affaires sont offerts par notre équipe afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réaliser votre projet de vente ou d'achat de PME. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Renseignements: Maxime Riopel, Conseiller relations publiques et veille stratégique, Centre de transfert d'entreprise du Québec, [email protected], 514 797-4153