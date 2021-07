Création de 4 500 logements pour les Canadiens

OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cependant, la pandémie de COVID-19 a fait augmenter les besoins en logements abordables et le taux d'itinérance. Le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale pour construire des milliers de logements et offrir du logement abordable aux gens à travers le pays. C'est en poursuivant ses investissements dans le logement abordable que le gouvernement pourra renforcer les communautés, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, tout en luttant contre l'itinérance et en aidant les personnes vulnérables au pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la création de 4 500 nouveaux logements abordables à travers le pays au moyen d'un investissement additionnel de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ces logements aideront les Canadiens en situation précaire de logement, qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir ou qui vivent dans un centre d'hébergement temporaire en raison de la pandémie.

Le financement se répartira en deux volets :

Volet des villes : 500 millions de dollars seront alloués à 30 municipalités canadiennes déterminées à l'avance en fonction du nombre de locataires ayant de graves besoins de logement, des prix du marché immobilier local et d'une répartition régionale.

500 millions de dollars seront alloués à 30 municipalités canadiennes déterminées à l'avance en fonction du nombre de locataires ayant de graves besoins de logement, des prix du marché immobilier local et d'une répartition régionale. Volet des projets : 1 milliard de dollars seront alloués aux demandes admissibles soumises pendant la période initiale de présentation des demandes de l'ICRL l'automne dernier et pour lesquelles aucun financement n'a encore été accordé.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a aidé plus d'un million de Canadiens à avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au financement de 1 milliard de dollars annoncé en octobre 2020 pour l'ICRL. Une fois réunis, ces investissements permettront d'offrir plus de 9 200 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables d'un bout à l'autre du pays. Ce nouvel investissement permettra également de créer des milliers de bons emplois dans le secteur de l'immobilier et de la construction, de faire croître la classe moyenne et de bâtir des communautés plus fortes, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations

« Les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leur loyer ou se nourrir. En continuant de réaliser d'importants investissements dans le logement abordable, nous pourrons créer de nouveaux emplois, faire croître la classe moyenne et renforcer nos communautés. Alors que nous terminons notre lutte contre la COVID-19, nous resterons centrés sur les priorités des Canadiens et bâtirons un pays plus fort et plus résilient. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les fonds additionnels annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement les personnes qui en ont le plus besoin puisqu'ils permettront de créer 4 500 logements abordables de plus pour les personnes et les familles vulnérables. C'est l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement aide à nous assurer que personne ne soit laissé pour compte. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Faits saillants

L'ICRL est mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL est un plan ambitieux d'une durée de dix ans. Elle prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars en vue d'offrir un chez-soi à plus de Canadiens. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de rénover des milliers de logements et d'offrir un soutien à des ménages pour qu'ils puissent avoir un logement abordable.

L'annonce d'aujourd'hui, soit un investissement de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022, était prévue au Budget 2021 afin de répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables en matière de logement en leur offrant rapidement un logement abordable.

Dans le cadre du volet des villes, les fonds seront alloués aux municipalités suivantes : Toronto , Montréal, Vancouver , région de Peel, Ottawa , Calgary , Edmonton , Surrey , Halifax , Hamilton , Winnipeg , District régional de la capitale (Colombie-Britannique), région de Waterloo, Burnaby , London , Ville de Québec, région de Niagara, région de Durham , Windsor , Laval , Longueuil , Regina , Saskatoon , Kingston , Sudbury , Gatineau , St. John's, Whitehorse , Yellowknife et Iqaluit.

, Montréal, , région de Peel, , , , , , , , District régional de la capitale (Colombie-Britannique), région de Waterloo, , , Ville de Québec, région de Niagara, région de , , , , , , , , , St. John's, , et Iqaluit. À la lumière de commentaires reçus des intervenants, la SCHL a assoupli l'ICRL :

Les demandeurs pourront recevoir du financement pour d'autres formes de nouvelles constructions que des constructions modulaires si les logements peuvent être construits en moins de 12 mois.



Les organisations sans but lucratif pourront désormais démontrer qu'elles ont les ressources financières nécessaires pour assurer la viabilité des logements sans avoir recours à des subventions gouvernementales (autofinancement).



Les villes auront plus de temps pour présenter leurs projets (60 jours au lieu de 30).



Les délais de livraison des projets situés dans le Nord et dans des communautés d'accès difficile ont été adaptés.

Au moins 25 % de ces nouveaux fonds seront consacrés à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

Dans le cadre de l'ICRL, la priorité sera encore accordée aux propositions visant des logements destinés aux peuples autochtones, et les organismes de gouvernance autochtone continueront à bénéficier d'échéanciers souples, s'il y a lieu.

En raison du nombre considérable de demandes reçues lors de la première ronde du volet des projets, de nombreuses demandes admissibles n'ont pas reçu de financement. Les demandeurs ayant soumis des propositions admissibles qui se trouvent dans cette situation seront contactés directement pour obtenir de plus amples détails.

Les droits de la personne sont au cœur de l'approche en matière de logement employée dans l'ICRL. L'Initiative aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir ainsi que d'autres personnes vulnérables au sens de la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les groupes racisés, les personnes noires du Canada ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance causés par la pandémie de COVID-19.

