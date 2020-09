Création d'une équipe consacrée aux entreprises employant moins de 50 personnes - Investissement de 5 M$ pour renforcer l'action de l'Office québécois de la langue française

L'Office disposera ainsi des ressources suffisantes pour assumer son rôle avec efficacité. Le budget de l'Office augmente de 28 %, ce qui lui permettra d'assurer ses responsabilités en matière de valorisation et de protection de la langue française. Cet investissement se concrétise notamment par la création de 50 postes et l'ouverture de 3 nouveaux bureaux régionaux.

Citation

« La protection de la langue française redevient une priorité pour l'État québécois, car elle est au cœur de l'identité québécoise. Par cet investissement supplémentaire de 5 M$, le gouvernement renverse la tendance des dernières années et démontre sa volonté d'agir directement sur le terrain. L'Office y renforcera ses moyens d'agir concrètement pour faire respecter la Charte et ainsi valoriser cette langue qui nous rend fiers et nous unit. La création d'une nouvelle équipe consacrée à l'accompagnement des entreprises employant moins de 50 personnes vient combler un manque historique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants

Déploiement régional : trois nouveaux bureaux

L'Office sera davantage présent sur le territoire du Québec. L'objectif est de permettre à l'Office de se rapprocher de ses clientèles et d'intervenir plus efficacement là où sa présence en francisation est une nécessité.

L'Office ajoutera trois bureaux à ses huit existants. Ces bureaux se trouveront à Laval , à Longueuil et à Drummondville (voir l'annexe 1). Il s'agit de la première ouverture de bureau de l'Office depuis les années 1980. Ces nouveaux bureaux permettront à l'équipe de Montréal de se concentrer uniquement sur la métropole, où de nombreux besoins se font sentir.

Déploiement des ressources humaines

Le budget du gouvernement du Québec permettra à l'Office d'embaucher 50 nouvelles personnes, pour un total de 291. Il s'agira du plus grand nombre d'employés depuis le début des années 1990 (voir l'annexe 2) . Tous les nouveaux postes sont consacrés aux activités opérationnelles pour que le droit de travailler en français et le droit des consommateurs d'obtenir des produits et services en français soient respectés.

L'Office mettra en œuvre de nouveaux moyens à l'intention des entreprises qui emploient moins de 50 personnes. Une nouvelle équipe de 20 personnes permettra de joindre des entreprises ayant de grands besoins, puisqu'en 2019-2020, près de 70 % des plaintes visaient des entreprises employant moins de 50 personnes.



Dix-sept nouveaux postes seront affectés à la francisation des entreprises employant 50 personnes ou plus au Québec pour coordonner un vigoureux effort de francisation et renforcer durablement la présence de l'Office auprès des entreprises.



Deux nouveaux postes seront affectés à la francisation des organismes de l'Administration pour rehausser l'encadrement et affirmer l'importance de l'exemplarité de l'État.



L'ajout de 11 postes permettra d'accroître les efforts de protection de la langue française. Le nombre d'inspecteurs et inspectrices sera doublé, passant de 4 à 8, et le nombre de conseillers et conseillères passera de 8 à 15.

Lien connexe

Site Web de l'Office québécois de la langue française : www.oqlf.gouv.qc.ca.

