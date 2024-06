JB Aviation Services investit 55 M$

LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'entreprise québécoise JB Aviation Services (JBAS), experte des solutions complètes en logistique et services aériens, annonce un investissement de 55 M$ au MET -- Aéroport métropolitain de Montréal pour la création d'un terminal privé d'aviation de première classe. Cet investissement marque une étape cruciale dans le développement des services aéroportuaires pour JBAS. L'entreprise est fière de contribuer à propulser l'industrie de l'aviation à un autre niveau.

Le président de JBAS, Jocelin Bureau, a fait l'annonce de cet investissement aujourd'hui en marge du Forum économique international des Amériques (FEIA). Plus de 80 personnes étaient rassemblées au MET pour l'occasion, parmi elles des partenaires, des collègues de l'industrie et des représentants locaux.

Visant à garantir une logistique aérienne de premier ordre, alliant excellence opérationnelle et innovation durable, JBAS offrira des services aéroportuaires 5 étoiles pour les avions de voyageurs corporatifs et privés. L'entreprise pourra aussi offrir des services de gestion logistique des navettes aériennes pour les travailleurs de différents secteurs d'activités partout au Québec et au Canada.

En intégrant la zone d'innovation en aérospatiale, JBAS desservira le marché crucial de l'aviation d'affaires et représentera un pilier économique essentiel de l'écosystème. En plus d'être à la pointe de l'innovation, le nouveau terminal privé vise à améliorer l'expérience passager, notamment en proposant des appareils plus petits, plus économes en carburant et moins bruyants, le tout en cohérence avec la vision de développement responsable du MET.

Les travaux pour la construction du nouveau terminal débuteront en septembre 2024 et le lancement des opérations est prévu pour l'automne 2025. Situé sur un terrain de 500 000 pieds carrés, le terminal aura une superficie de 141 000 pieds carrés, incluant 100 000 pieds carrés de hangar.

Citations

« Ce nouveau terminal privé d'aviation représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il incarne l'engagement de JB Aviation Services à offrir un service d'excellence et à innover constamment. Ce projet est une étape cruciale pour notre entreprise et nous sommes impatients de voir les nombreuses opportunités qu'il apportera à nos partenaires et à notre communauté. »

-Jocelin Bureau, président de JB Aviation Services

« Ce terminal privé d'aviation sera un fournisseur de services à faible impact et à haute valeur ajoutée pour les avions privés, construit selon les meilleures pratiques en matière de sensibilisation environnementale. Nous continuons ainsi notre engagement de longue date, aux côtés du MET, envers un aéroport propre, vert et silencieux. »

- Geoffrey Wilson, président du comité aviseur de JBAS

« C'est avec grande fierté que nous accueillons JB Aviation Services au MET. Jocelin Bureau et Geoffrey Wilson sont des partenaires de confiance qui jouissent d'une excellente réputation dans l'industrie. Nous sommes heureux qu'ils aient choisi le MET pour y lancer ce qui sera l'un des plus prestigieux services d'aviation d'affaires au Canada. Pour le MET, l'aviation d'affaires est un créneau stratégique puisqu'elle représente un grand potentiel de développement économique pour la région tout en n'ayant aucun impact sur la quiétude des communautés avoisinantes. L'investissement majeur de JBAS à Saint-Hubert est un autre exemple du dynamisme renouvelé du MET -- Aéroport métropolitain de Montréal. »

-Yanic Roy, président-directeur général du MET - Aéroport métropolitain de Montréal

À propos de JB Aviation Services (JBAS)

JB Aviation Services (JBAS) offre des solutions complètes de prestige pour tous les besoins en logistique et services aériens. Avec une expérience exceptionnelle dans l'ensemble de l'écosystème aéronautique, JBAS se distingue par son expertise, sa qualité et sa disponibilité inégalées. JBAS optimise toutes les opérations de logistique aérienne, rendant chaque aspect plus efficace, mieux adapté et d'un niveau toujours très haut de gamme.

JBAS constitue un point d'entrée central offrant une prise en charge complète et 5 étoiles des besoins des clients. De la gestion logistique des navettes aériennes pour les travailleurs miniers, aux services aéroportuaires pour les avions privés des clients corporatifs et privés, jusqu'à la vente de produits décarbonants pour l'industrie, JBAS met tout en œuvre pour garantir une logistique aérienne de premier ordre, alliant excellence opérationnelle et innovation durable.

SOURCE JB Aviation Services

Informations JB Aviation Services: Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]; Informations MET - Aéroport métropolitain de Montréal: Simon-Pierre Diamond, Vice-président, Affaires publiques, [email protected]