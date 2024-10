TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'entreprise québécoise JB Aviation Services (JBAS), experte des solutions complètes en logistique et services aériens, annonce la création de Première, Voyages exclusifs. Prolongement naturel de l'innovation et du savoir-faire de JBAS, Première réinvente l'art du voyage en offrant un accompagnement ultra-personnalisé à chaque étape, redéfinissant ainsi les standards de l'aviation d'affaires. Le président de JBAS, Jocelin Bureau, a dévoilé ce projet aujourd'hui lors du Forum économique international des Amériques (FEIA) à Toronto.

Première, Voyages exclusifs (Groupe CNW/JB Aviation Services)

« Le lancement de l'Agence Première, Voyages exclusifs reflète notre engagement indéfectible à innover et à repousser les limites des services traditionnels. Cette nouvelle entité offre une continuité naturelle avec notre expertise reconnue en logistique aérienne, où le sur-mesure et l'excellence sont au cœur de chaque prestation. Première se distinguera par son approche 360 du voyage d'affaires, intégrant des services de conciergerie haut de gamme, une planification logistique pointue et des expériences sur mesure qui transcendent les attentes les plus élevées. »

-Jocelin Bureau, président de JB Aviation Services

Cette annonce fait suite à un investissement majeur de 55M$ pour la création d'un terminal privé d'aviation de première classe à l'Aéroport métropolitain de Montréal (MET) en juin 2024. Le lancement de Première vient consolider la position de leader de JBAS dans le marché de l'aviation d'affaires.

Voyager avec Première dépasse le simple déplacement. Cela devient une véritable opportunité de vivre des expériences extraordinaires, en toute tranquillité. Chaque détail est pensé pour correspondre parfaitement aux désirs des voyageurs. En définissant leurs objectifs, Première crée l'environnement idéal pour les réaliser, dans un cadre de luxe et de confort inégalés. Ce qui pourrait sembler être un simple voyage se transforme ainsi en une expérience unique, sur mesure, qui dépasse toutes les attentes.

À propos de JB Aviation Services (JBAS)

JB Aviation Services (JBAS) offre des solutions complètes de prestige pour tous les besoins en logistique et services aériens. Avec une expérience exceptionnelle dans l'ensemble de l'écosystème aéronautique, JBAS se distingue par son expertise, sa qualité et sa disponibilité inégalées. JBAS optimise toutes les opérations de logistique aérienne, rendant chaque aspect plus efficace, mieux adapté et d'un niveau toujours très haut de gamme.

JBAS constitue un point d'entrée central offrant une prise en charge complète et 5 étoiles des besoins des clients. De la gestion logistique des navettes aériennes pour les travailleurs miniers, aux services aéroportuaires pour les avions privés des clients corporatifs et privés, jusqu'à la vente de produits décarbonants pour l'industrie, JBAS met tout en œuvre pour garantir une logistique aérienne de premier ordre, alliant excellence opérationnelle et innovation durable.

