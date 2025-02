MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Face aux incertitudes économiques et aux potentielles nouvelles contraintes imposées par les États-Unis, JB Aviation Services (JBAS) réaffirme son engagement auprès des entreprises minières du Canada. En mettant son expertise et ses services à contribution, JBAS se positionne comme un partenaire de confiance, prêt à optimiser chaque aspect des opérations logistiques pour alléger les coûts et soutenir l'industrie.

« Dans un environnement en mutation, nous voulons rappeler aux entreprises minières qu'elles ne sont pas seules. JBAS est là pour les accompagner et réfléchir, avec elles, aux solutions qui leur permettront d'appréhender cette période avec efficacité et sérénité. Nous croyons fermement que la solidarité et l'innovation seront les clés pour soutenir la compétitivité du secteur ».

-Jocelin Bureau, président de JB Aviation Services

Repenser la logistique aérienne pour alléger les coûts

Dans ce contexte incertain, chaque décision logistique compte. JBAS met son expertise au service des minières pour identifier des leviers d'économies et optimiser les opérations aériennes, notamment par :

Une planification intelligente des vols Fly In Fly Out, garantissant le choix des appareils les plus adaptés et l'utilisation du carburant au meilleur prix.

Une gestion optimisée des flux de travailleurs, en explorant des synergies possibles entre les acteurs du secteur pour regrouper les trajets lorsque cela est pertinent.

Une approche axée sur la flexibilité et l'adaptation, permettant aux entreprises minières de s'ajuster rapidement aux fluctuations économiques et opérationnelles.

Loin de céder au pessimisme, JBAS propose des solutions concrètes et sur mesure, en misant sur l'innovation et la coopération pour soutenir la force et la rentabilité du secteur minier.

À propos de JB Aviation Services (JBAS)

Présente à travers le Canada et ancrée dans les réalités des régions, JBAS accompagne notamment le secteur minier, les industries stratégiques et les entreprises privées en optimisant chaque aspect des opérations aériennes. Grâce à son approche sur mesure et à son engagement envers l'excellence, JBAS garantit des solutions efficaces, adaptées et d'un niveau toujours très haut de gamme, contribuant ainsi à la compétitivité des entreprises canadiennes.

SOURCE JB Aviation Services

Informations : Marie-Lou Freymann, Ryan Affaires publiques Communication, [email protected], JB Aviations Services : +1 (888) 819-5227