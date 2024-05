Création d'un partenariat Québec-France sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones

GATINEAU, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Afin de promouvoir davantage le français dans le domaine scientifique, les gouvernements de la France et du Québec unissent leurs efforts au sein d'un partenariat bilatéral sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones. Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, de M. Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, de M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, de M. Étienne Ghys, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de France et de M. Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie.

Au Québec, la langue française est en net recul dans certaines sphères de la recherche, dont la publication scientifique. Cette situation peut entraîner des répercussions importantes, notamment sur la langue utilisée dans les institutions d'enseignement supérieur par les étudiants québécois et internationaux, sur la langue de travail dans les entreprises, sur la langue employée dans les publications scientifiques et sur l'accessibilité de la population aux résultats de la recherche. De plus, la profusion et l'évolution rapide de nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle et les outils de traduction automatique, modifient les pratiques et peuvent à la fois soulever des enjeux et offrir de nouvelles occasions à saisir.

Ce partenariat découle des priorités annoncées lors de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français durant laquelle les premiers ministres ont signé la Déclaration commune sur la langue française, ainsi qu'une feuille de route qui mandate les ministres compétents à constituer un partenariat bilatéral entre la France et le Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones. Les objectifs principaux du partenariat, tels qu'inscrits dans la feuille de route, sont les suivants :

Favoriser la découvrabilité des contenus scientifiques francophones sur Internet à travers, entre autres, des métadonnées et des publications;

Soutenir la production et la diffusion de contenus francophones en valorisant le français comme langue du savoir et de pratique scientifique;

Soutenir au bénéfice de la langue française la traduction des contenus scientifiques produits par la recherche, dans une optique de science ouverte, afin d'augmenter leur rayonnement et leur impact dans plusieurs langues;

Renforcer l'engagement des institutions académiques et des entreprises privées autour de la recherche francophone et susciter des pratiques scientifiques favorables au français;

Soutenir les conditions d'émergence d'un espace numérique scientifique francophone;

Associer la société civile à ces efforts de valorisation de la langue française.

La réalisation des objectifs du partenariat est en totale adéquation avec d'autres initiatives déployées récemment par le gouvernement du Québec, dont l'adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, les travaux du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française et la mise en œuvre du Plan pour la langue française. D'ailleurs, la mesure 18 du Plan vise spécifiquement à « Promouvoir et faire rayonner la recherche, l'innovation et les publications scientifiques en français ».

Du côté du gouvernement du Québec, la coordination du partenariat sera assurée par le ministère de la Langue française, en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Du côté du gouvernement français, la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture coordonnera les travaux, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

Dans le cadre du présent partenariat sur la découvrabilité des sciences et des savoirs en français, et dans la perspective du Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts en octobre 2024, les gouvernements du Québec et de la France s'accordent pour mener à bien de façon durable ce programme de travail commun. Comme premiers livrables, un comité scientifique présidé par le scientifique en chef du Québec, M. Rémy Quirion, et par le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de France, M. Étienne Ghys, proposera un état des lieux et des recommandations générales. Le ministère de la Langue française et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France s'appuieront sur ces résultats pour développer la stratégie franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones.

En outre, le Québec et la France mettent en avant l'importance de préserver la diversité des langues et des cultures pour permettre à la langue française d'être un agent de progrès et de modernité pour l'avenir. À cet effet, le concours de l'Agence universitaire de la Francophonie et de l'Acfas comme opérateurs majeurs contribuant à l'avancement des sciences permettra de faire vivre, au bénéfice de toute la Francophonie, mais aussi de toutes les aires linguistiques attachées à la diversité des langues et des cultures, les recommandations issues des travaux.

« Nous avons le devoir de promouvoir et faire rayonner la recherche, l'innovation et les publications scientifiques en français. La dimension internationale de la recherche et la nécessité d'intervenir de manière coordonnée font en sorte que la solidarité entre les États francophones est plus que jamais nécessaire. Je remercie nos partenaires français et mes collègues québécois pour l'engagement et la disponibilité dont ils font preuve en se joignant à ce nouveau partenariat. Je suis persuadé qu'en demeurant soudés, nous serons en mesure de réaliser l'ensemble de nos objectifs et plus encore à l'avenir. »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Il existe une tradition bien établie lorsqu'on parle des collaborations France-Québec efficaces en matière d'enseignement supérieur. C'est sur cette base solide que nous construirons de grandes choses. L'accessibilité accrue à des contenus scientifiques francophones mènera à plus de rayonnement qui mènera, à son tour, à une langue française renforcée. Avec ce nouveau partenariat, c'est l'ensemble de la francophonie qui en sortira gagnant. »

Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'hégémonie de l'anglais n'épargne pas le domaine scientifique. Les États francophones doivent donc décupler leurs efforts pour préserver la place de leur langue nationale dans toutes les sphères de la société. Je suis heureuse de constater que la France partage un sentiment d'urgence à cet égard et que son gouvernement est disposé à mettre ses atouts en commun avec les nôtres. Ensemble, nous pourrons faire une différence et encourager l'essor de la science en français partout dans le monde. »

Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Ce partenariat bilatéral Québec-France arrive à point nommé, compte tenu particulièrement de la place du français en matière de publications scientifiques dans le monde. Comme scientifique en chef, je me réjouis que les Fonds de recherche du Québec soient associés à ce partenariat dont les travaux contribueront à nous offrir des pistes de solution pour mieux valoriser la langue française dans la production scientifique au Québec, en France et dans l'ensemble de la Francophonie. La science a tout à gagner à se faire découvrir et connaître en français, voire dans une diversité de langues, partout sur la planète. »

M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Suite à la déclaration commune sur la langue française des deux Premiers ministres français et québécois, nous sommes pleinement mobilisés pour renforcer la découvrabilité des contenus de langue française en ligne dans les domaines scientifiques et œuvrer pour leur accessibilité et leur mise en valeur. »

M. Paul de Sinety, délégué général à la délégation générale à la langue française et aux langues de France

« La découvrabilité en français comme en toutes langues est un défi et une chance pour la conversation scientifique mondiale. »

M. Étienne Ghys, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de France

« La découvrabilité des contenus scientifiques francophones est d'autant plus efficace lorsqu'elle émane à la fois d'une coopération intergouvernementale et d'un partenariat avec des organisations internationales. L'AUF accompagnera la collaboration bilatérale Québec-France et la renforcera en tant qu'acteur multilatéral. Premier réseau universitaire francophone au monde, l'AUF soutient l'ensemble des objectifs de la feuille de route susnommée auprès de ses membres et partenaires gouvernementaux afin de développer davantage et collectivement la francophonie scientifique. »

M. Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie

« Depuis 1923, l'Acfas soutient et promeut l'avancement des sciences en français. Notre organisation est honorée de compter parmi les opérateurs d'une stratégie franco-québécoise qui conduira à une meilleure visibilité et à un meilleur accès aux savoirs scientifiques issus de la communauté de recherche francophone. Grâce à un partenariat avec le ministère de la Langue française, nous travaillons d'ailleurs activement à la création d'une plateforme qui fera rayonner de façon inédite les recherches et les personnes associées à toutes les éditions de notre congrès annuel, aujourd'hui le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie. »

M. Martin Maltais, président de l'Acfas

